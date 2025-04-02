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Сенатори США підготували законопроєкт про посилення санкцій проти Росії – ЗМІ

Ольга Глущенко Середа, 2 квітня 2025, 02:48
Сенатори США підготували законопроєкт про посилення санкцій проти Росії – ЗМІ
КОНГРЕС США, ФОТО: GETTY IMAGES

У Сенаті США представили законопроєкт щодо нових санкцій проти Росії за відмову Кремля від мирної угоди, включно з 500% митом на товари з країн, що купують російські нафту і газ.

Джерело: The Washington Times

Деталі: Сенатори від Республіканської партії Ліндсі Грем та Демократичної партії Річард Блюменталь представили законопроєкт про запровадження санкцій проти Росії за відмову від переговорів про мирну угоду щодо припинення війни в Україні.

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50 сенаторів – співавторів законопроєкту – однакова кількість республіканців і демократів, що свідчить про широку двопартійну підтримку ініціативи.

"У Сенаті Сполучених Штатів домінує думка, що Росія є агресором, і що ця жахлива війна та агресія Путіна повинні припинитися зараз і стримуватися в майбутньому", – йдеться у спільній заяві сенаторів.

Законопроєкт передбачає як первинні, так і вторинні санкції проти Росії та осіб, які підтримують агресію Кремля в Україні.

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Санкції будуть введені в дію, якщо мирні переговори будуть зірвані, або якщо угода буде досягнута, але її порушить Росія.

Серед санкції, передбачених законопроєктом, є 500% мито на імпортні товари з країн, які купують російську нафту, газ, уран та інші ресурси.

Дослівно із заяви сенаторів: "Ми сподіваємося, що у 2025 році президент Трамп і його команда досягнуть того, чого світ не досягнув у минулому: назавжди припинять російську агресію проти України та забезпечать збереження вільної та демократичної України.

Ці санкції проти Росії готові і отримають переважну підтримку обох партій і двох палат, якщо їх внесуть на голосування в Сенат і Палату представників".

Що передувало: Напередодні Трамп заявив, що не виключає запровадження вторинних санкцій проти Росії в разі, якщо російський лідер Володимир Путін "не справиться зі своєю роботою", але водночас додав, що переконаний у тому, що правитель Кремля виконає свою частину угоди.

Передісторія:

  • У неділю Трамп сказав NBC News, що він "дуже злий, розлючений"  на Путіна за те, що той заговорив про тимчасове керівництво в Україні. Він також пригрозив накласти додаткові санкції на російську нафту, якщо Москва не сяде за стіл переговорів і не припинить бойові дії в Україні.
  • Трамп анонсував нову розмову з Путіним цього тижня, у якій вони обговорять Україну. 
  • Напередодні президент Фінляндії Александр Стубб, після зустрічі з Трампом у Флориді в суботу, запропонував встановити 20 квітня крайнім терміном, щоб Росія погодилась на припинення бойових дій, перш ніж запроваджувати нові заходи тиску не неї.
  • Також Трамп під час спілкування з журналістами заявив, що президент України Володимир Зеленський хоче вийти з угоди щодо видобутку рідкісноземельних корисних копалин, і попередив його про "великі проблеми", якщо він це зробить.

СШАсанкціїросійсько-українська війна
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