Сенатори США підготували законопроєкт про посилення санкцій проти Росії – ЗМІ

У Сенаті США представили законопроєкт щодо нових санкцій проти Росії за відмову Кремля від мирної угоди, включно з 500% митом на товари з країн, що купують російські нафту і газ.

Джерело: The Washington Times

Деталі: Сенатори від Республіканської партії Ліндсі Грем та Демократичної партії Річард Блюменталь представили законопроєкт про запровадження санкцій проти Росії за відмову від переговорів про мирну угоду щодо припинення війни в Україні.

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50 сенаторів – співавторів законопроєкту – однакова кількість республіканців і демократів, що свідчить про широку двопартійну підтримку ініціативи.

"У Сенаті Сполучених Штатів домінує думка, що Росія є агресором, і що ця жахлива війна та агресія Путіна повинні припинитися зараз і стримуватися в майбутньому", – йдеться у спільній заяві сенаторів.

Законопроєкт передбачає як первинні, так і вторинні санкції проти Росії та осіб, які підтримують агресію Кремля в Україні.

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Санкції будуть введені в дію, якщо мирні переговори будуть зірвані, або якщо угода буде досягнута, але її порушить Росія.

Серед санкції, передбачених законопроєктом, є 500% мито на імпортні товари з країн, які купують російську нафту, газ, уран та інші ресурси.

Дослівно із заяви сенаторів: "Ми сподіваємося, що у 2025 році президент Трамп і його команда досягнуть того, чого світ не досягнув у минулому: назавжди припинять російську агресію проти України та забезпечать збереження вільної та демократичної України.

Ці санкції проти Росії готові і отримають переважну підтримку обох партій і двох палат, якщо їх внесуть на голосування в Сенат і Палату представників".

Що передувало: Напередодні Трамп заявив, що не виключає запровадження вторинних санкцій проти Росії в разі, якщо російський лідер Володимир Путін "не справиться зі своєю роботою", але водночас додав, що переконаний у тому, що правитель Кремля виконає свою частину угоди.

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