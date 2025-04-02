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Представник Путіна поїде у Вашингтон на зустріч з Віткоффом – ЗМІ

Ольга Глущенко Середа, 2 квітня 2025, 06:52
Представник Путіна поїде у Вашингтон на зустріч з Віткоффом – ЗМІ
Кирило Дмитрієв. Фото з сайту Кремля

Голова Фонду національного добробуту РФ Кирило Дмитрієв відвідає Вашингтон цього тижня для зустрічі зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом.

Джерело: CNN із посиланням на джерела

Деталі: Як зазначає видання, ця зустріч відбудеться для переговорів про зміцнення відносин між двома країнами.

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CNN додає, що його візит стане першим візитом російського посадовця до Вашингтона для переговорів з моменту вторгнення Росії в Україну в 2022 році і знаменує собою подальший крок у помітному потеплінні відносин між двома країнами після повернення президента Дональда Трампа на посаду.

Дмитрієв є близьким радником Путіна і в лютому разом з іншими російськими посадовцями відвідав Ер-Ріяд (Саудівська Аравія), щоб почати обговорення врегулювання щодо припинення війни в Україні.

Він також працював з Віткоффом над звільненням американського вчителя Марка Фогеля, що адміністрація Трампа привітала як жест доброї волі.

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У публікації зазначають, що влада США тимчасово зняла санкції з Дмитрієва, щоб дозволити Державному департаменту видати йому візу для в'їзду в США.

Нагадаємо, Дмитрієв ще з лютого 2022 року перебуває під санкціями США, Канади, ЄС, Великої Британії, Австралії та Нової Зеландії.

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