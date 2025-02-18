Росіяни і команда Трампа уже мали зустрічі в Ер-Ріяді – CNN
Член російської делегації Кирило Дмитрієв заявив, що уже мав зустрічі з представниками команди президента США Дональда Трампа у Саудівській Аравії; офіційна зустріч сторін запланована в Ер-Ріяді на вівторок.
Джерело: американська телерадіокомпанія CNN, яка спілкувалася з Дмитрієвим
Пряма мова представника РФ: "Все, що я можу сказати, це те, що вони (представники Трампа – ред.) вміють вирішувати проблеми. І я думаю, що президент Трамп чудово вирішує проблеми".
Деталі: За словами Дмитрієва, американські переговорники ще не давали прямих обіцянок своїм російським колегам.
"Я думаю, що обіцянка така: давайте вести діалог, давайте знайдемо найкраще рішення для наших країн, для інших країн, для світової спільноти", – сказав представник РФ.
Він також заперечив, що Росія в першу чергу прагне пом'якшити введені проти неї санкції, і стверджує, що американська і російська економіки можуть отримати вигоду від спільної роботи.
"Я думаю, що дуже важливо будувати мости. Я думаю, що відносини між США і Росією дуже важливі для світу", – сказав Дмитрієв.
CNN з посиланням на джерела, пише, що Кремль запропонував Дмитрієву зосередитися на відновленні економічних зав’язків між США і Росією у той час, як обидві сторони намагаються укласти мирну угоду між Росією і Україною.
Передісторія:
- Напередодні прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявляв, що від Росії на зустріч із представниками США в Саудівській Аравії полетять глава МЗС Сергій Лавров і помічник глави РФ Юрій Ушаков.
- Раніше повідомлялося, що держсекретар США Марко Рубіо 17 лютого прибув до Саудівської Аравії, де мають відбутись переговори між американською та російською делегаціями щодо врегулювання війни в Україні.
- За даними видання Axios, зустріч між представниками РФ та США відбудеться 18 лютого.
- Глава ОПУ Андрій Єрмак заявив 16 лютого, що зустрічей з росіянами не планується, поки не буде напрацьовано план завершення війни.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що йому нічого не відомо про зустріч у Саудівській Аравії, і висловив стурбованість тим, що план зустрічі був розроблений поза контролем Києва.
- Раніше Bloomberg повідомляв, що лідер Росії Володимир Путін збирає команду важковаговиків з десятиліттями досвіду ведення переговорів на високому рівні для взаємодії з представниками президента США, який домагається укладення угоди про припинення війни Росії в Україні.