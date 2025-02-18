Росіяни і команда Трампа уже мали зустрічі в Ер-Ріяді – CNN

Член російської делегації Кирило Дмитрієв заявив, що уже мав зустрічі з представниками команди президента США Дональда Трампа у Саудівській Аравії; офіційна зустріч сторін запланована в Ер-Ріяді на вівторок.

Джерело: американська телерадіокомпанія CNN, яка спілкувалася з Дмитрієвим

Пряма мова представника РФ: "Все, що я можу сказати, це те, що вони (представники Трампа – ред.) вміють вирішувати проблеми. І я думаю, що президент Трамп чудово вирішує проблеми".

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Деталі: За словами Дмитрієва, американські переговорники ще не давали прямих обіцянок своїм російським колегам.

"Я думаю, що обіцянка така: давайте вести діалог, давайте знайдемо найкраще рішення для наших країн, для інших країн, для світової спільноти", – сказав представник РФ.

Він також заперечив, що Росія в першу чергу прагне пом'якшити введені проти неї санкції, і стверджує, що американська і російська економіки можуть отримати вигоду від спільної роботи.

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"Я думаю, що дуже важливо будувати мости. Я думаю, що відносини між США і Росією дуже важливі для світу", – сказав Дмитрієв.

CNN з посиланням на джерела, пише, що Кремль запропонував Дмитрієву зосередитися на відновленні економічних зав’язків між США і Росією у той час, як обидві сторони намагаються укласти мирну угоду між Росією і Україною.

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