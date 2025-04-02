Землетрус у М’янмі: кількість жертв зросла до 2 886
Середа, 2 квітня 2025, 08:46
Кількість жертв землетрусу у М’янмі зросла до 2 886, ще 4 639 осіб дістали поранення.
Джерело: китайська державна урядова агенція Xinhua
Деталі: За даними інформаційної групи Державної адміністративної ради М’янми, ще 373 людини вважаються зниклими безвісти.
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Передісторія:
- 28 березня у М’янмі та Таїланді стався землетрус магнітудою 7,7. Поштовхи також відчували у китайській провінції Юньнань.
- 29 березня влада М'янми заявила про 1644 загиблих і понад 3400 поранених внаслідок потужного землетрусу.