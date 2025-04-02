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Землетрус у М’янмі: кількість жертв зросла до 2 886

Ірина БалачукСереда, 2 квітня 2025, 08:46
Землетрус у М’янмі: кількість жертв зросла до 2 886
Наслідки землетрусу. Фото Xinhua

Кількість жертв землетрусу у М’янмі зросла до 2 886, ще 4 639 осіб дістали поранення.

Джерело: китайська державна урядова агенція Xinhua

Деталі: За даними інформаційної групи Державної адміністративної ради М’янми, ще 373 людини вважаються зниклими безвісти.

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Передісторія: 

землетрусжертви
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