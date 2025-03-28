У М'янмі і Таїланді стався потужний землетрус: 16 людей загинули, ще близько 250 постраждали

У М’янмі та Таїланді стався землетрус магнітудою 7,7. У Бангкоку обвалився 30-поверховий хмарочос, загинули щонайменше три людини, десятки опинилися під завалами. У Мандалаї кількість жертв сягнула 13, понад 200 людей отримали поранення.

Джерело: The Guardian, CNN, The New York Times

Деталі: Землетрус стався поблизу Мандалая, другого за величиною міста М'янми з більш ніж мільйонним населенням, близько 12:50 за місцевим часом, повідомляє Геологічна служба США. Через 12 хвилин був зафіксований афтершок магнітудою 6,4. При цьому поштовхи також відчували в столиці Таїланду - Бангкоку, а також у китайській провінції Юньнань.

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У Бангкоку завалилася 30-поверхова недобудована будівля. Внаслідок обвалу загинула одна людина, ще 50 отримали поранення.

За даними Національного інституту екстреної медицини (NIEM), десятки людей ще можуть залишатися під завалами.

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Прем’єр-міністерка Таїланду Паетонгтарн Чинават оголосила надзвичайний стан у Бангкоку. За словами губернатора Бангкока Чадчарта Сіттіпунта, у місті пошкоджено численні будівлі, але точний масштаб руйнувань ще встановлюється.

Через поштовхи мешканці Бангкока вибігали з висотних житлових будинків, готелів та офісів. Очевидці повідомляють, що вода у басейнах на дахах висоток вихлюпувалася.

За даними Геологічної служби США (USGS), епіцентр землетрусу знаходився неподалік міста Мандалай, на глибині всього 10 км .

У самій М’янмі поки що не надходило офіційних повідомлень про масштабні руйнування. Однак, за даними кореспондентів Agence France-Presse (AFP), у столиці Найп'їдо від поштовхів постраждав Національний музей – зі стелі падали уламки, а відвідувачі у паніці вибігали на вулицю.

Очевидці повідомляють про зруйновані будівлі в різних містах. Один зі свідків розповів агентству Reuters, що у Мандалаї обвалився п’ятиповерховий будинок. У Янґоні, комерційному центрі країни, розташованому за 600 км від епіцентру, мешканці масово вибігали з будинків через сильні поштовхи. У місті тимчасово зник мобільний зв’язок, але згодом його відновили.

Також за даними CNN в М’янми автомобільний міст через річку Іраваді в Мандалаї обрушується у воду, здіймаючи хмару пилу.

Оновлено: Кореспонденти The New York Times з посиланням на рятувальників повідомили, що в Бангкоку під завалами обваленої будівлі загинули щонайменше три людини.

Також вони навели слова лікаря Головного госпіталю Мандалая, який розповів, що землетрус забрав життя 13 людей, а ще 200 отримали поранення.