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Росіяни атакували 74-ма дронами, 61 з них не долетів до цілі

Ірина БалачукСереда, 2 квітня 2025, 09:19
Росіяни атакували 74-ма дронами, 61 з них не долетів до цілі
Збитий "Шахед". Фото ілюстративне з Telegram ДПСУ

Від вечора 1 квітня російські окупанти атакували Україну 74-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, 41 дрон вдалося знищити.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram

Дослівно ПС: "Станом на 9:00 підтверджено збиття 41 ударного БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні та сході країни. 20 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків)".

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Деталі: Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Донеччина та Одещина.

Зазначається, що загарбники запускали безпілотники з напрямків російських міст Міллерово та Приморсько-Ахтарськ, а також з мису Чауда, що в окупованому Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Повітряні сили ЗСУбезпілотники
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