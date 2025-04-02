Прокуратура показала наслідки масованої атаки російських дронів на Харків

Харківська прокуратура показала наслідки ворожого удару по Харкову в ніч на 2 квітня, правоохоронці також уточнили, що ворог атакував місто дронами "Герань 2".

Джерело: Харківська обласна прокуратура в соцмережах

Деталі: Спікер Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко зазначив, що внаслідок російського масованого обстрілу сталося від 13 до 15 влучань у Холодногірському районі Харкова.

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Більшість влучань прийшлися на промислову зону, внаслідок них пожежі охопили близько двох тисяч метрів квадратних площ складських і виробничих приміщень. Крім того, пошкоджені близько 20 приватних будинків.

Чубенко підтвердив інформацію про 8 травмованих, серед яких – 9-місячне немовля.

За його словами, для ударів по Харкову ворог використав БпЛА "Герань 2". Він показав частини цього дрона, які були вилучені на місці одного з обстрілів.

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Наслідки масованого обстрілу Холодногірського району міста Харкова.

Відео: Харківська обласна прокуратура pic.twitter.com/laUwpzIbyx — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 2, 2025

Нагадаємо: У березні кількість обстрілів Харкова російськими окупаційними військами зросла вдвічі порівняно з лютим.