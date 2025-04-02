Росіяни атакували Херсон дронами: двоє поранених

Вранці 2 квітня російські війська скинули вибухівку з дрона на Дніпровський район Херсона, внаслідок чого двоє чоловіків 35 і 33 років отримали вибухові травми та уламкові поранення кінцівок.

Джерело: Херсонська ОВА

Дослівно: "Орієнтовно о девʼятій ранку російські війська атакували з БпЛА Дніпровський район Херсона".

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Деталі: Зазначається, що через скидання вибухівки з дрона двоє чоловіків, 35 та 33 роки, дістали вибухові травми і уламкові поранення кінцівок. Наразі вони перебувають у лікарні, де отримують необхідну меддопомогу.

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