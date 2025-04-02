Росіяни атакували Херсон дронами: двоє поранених
Середа, 2 квітня 2025, 10:53
Вранці 2 квітня російські війська скинули вибухівку з дрона на Дніпровський район Херсона, внаслідок чого двоє чоловіків 35 і 33 років отримали вибухові травми та уламкові поранення кінцівок.
Джерело: Херсонська ОВА
Дослівно: "Орієнтовно о девʼятій ранку російські війська атакували з БпЛА Дніпровський район Херсона".
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Деталі: Зазначається, що через скидання вибухівки з дрона двоє чоловіків, 35 та 33 роки, дістали вибухові травми і уламкові поранення кінцівок. Наразі вони перебувають у лікарні, де отримують необхідну меддопомогу.
Нагадаємо:
- Раніше голова міської адміністрації Роман Мрочко повідомив, що у Херсоні не працює електротранспорт через пошкодження мережі внаслідок російських обстрілів.