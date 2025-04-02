Теракт у відділенні поліції на Одещині: затримали підозрюваного у виготовленні вибухівки

Правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у виготовленні вибухового пристрою для терористичного акту у відділенні поліції в Біляївці на Одещині 23 березня.

Джерело: Нацполіція, СБУ, Одеська обласна прокуратура

Дослівно СБУ: "Тоді завербована ФСБ місцева жителька занесла пакет з СВП в місцеве райуправління поліції. За декілька хвилин окупанти дистанційно підірвали вибухівку разом зі своєю агенткою.

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Наразі затримано російського агента, який виготовив і передав через кур’єра вибуховий пристрій виконавиці теракту".

Деталі: Фігурантом є 44-річний рецидивіст з Дніпропетровщини, який перебував у розшуку за крадіжки і переховувався від правосуддя в Одесі.

За даними слідства, підозрюваного завербували російські спецслужби через Telegram-канал. Йому запропонували вчинити серію терактів на Одещині в обмін на грошову винагороду.

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Чоловік погодився та отримав інструкції щодо виготовлення саморобного вибухового пристрою (СВП) з підручних засобів. Під керівництвом російського куратора, який спілкувався з ним по відеозв’язку, він зібрав вибуховий пристрій за місцем свого проживання в Одесі.

22 березня підозрюваний отримав наказ підготувати пристрій для передачі виконавцю. Наступного дня він замаскував СВП під подарунок та через таксі відправив його до Біляївки. За вказівкою куратора, посилку мала отримати 35-річна місцева жителька.

Жінка отримала "подарунок", а за кілька хвилин занесла його в адміністративну будівлю поліції. Коли представник спецслужб РФ переконався, що пристрій на місці, він здійснив дзвінок на сім-карту, вбудовану у вибухівку. Це спричинило детонацію.

Внаслідок теракту жінка загинула, а троє працівників поліції отримали поранення

Після вибуху у Біляївці агент "ще глибше заліг на дно", намагаючись заплутати сліди правоохоронців. Серед іншого для цього він регулярно змінював номери мобільних телефонів та місця проживання.

Співробітники СБУ встановили місцезнаходження фігуранта і затримали.

Під час обшуків в одному з орендованих російським агентом помешкань вилучено нову замасковану під вогнегасник вибухівку з додатковими уражаючими елементами і телефоном для віддаленої активації.

За оперативною інформацією, цей вибуховий пристрій окупанти планували використати найближчим часом для вчинення нового теракту в регіоні, кажуть у спецслужбі.

За клопотанням сторони обвинувачення суд арештував підозрюваного без права внесення застави. ­­­

Наразі перевіряється його причетність до вчинення інших злочинів.­­

Дослівно СБУ: "Нагадуємо: якщо вас намагаються завербувати для підпалу авто ЗСУ, адмінбудівель, організації теракту чи мінування – негайно повідомляйте про це в чат-бот СБУ "Спали ФСБешника".