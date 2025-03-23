На Одещині стався вибух у будівлі поліції: є загибла і постраждалі

В Одеській області в неділю стався вибух у будівлі поліції, внаслідок чого загинула жінка, є постраждалі.

Джерело: Національна поліція України, одеське видання "Думська"

Дослівно: "Правоохоронці Одещини працюють на місці вибуху в будівлі поліції.

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Унаслідок події загинула жінка, є потерпілі.

На місці працюють поліцейські та працівники СБУ".

Деталі: У поліції додали, що обставини та деталі встановлюються.

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За інформацією "Думської", трагедія сталася в Біляївці.

За даними джерел видання, причиною вибуху стала граната, яку в будівлю пронесла невідома жінка. Боєприпас був у простому пластиковому пакеті.