На Одещині стався вибух у будівлі поліції: є загибла і постраждалі
Неділя, 23 березня 2025, 18:28
В Одеській області в неділю стався вибух у будівлі поліції, внаслідок чого загинула жінка, є постраждалі.
Джерело: Національна поліція України, одеське видання "Думська"
Дослівно: "Правоохоронці Одещини працюють на місці вибуху в будівлі поліції.
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Унаслідок події загинула жінка, є потерпілі.
На місці працюють поліцейські та працівники СБУ".
Деталі: У поліції додали, що обставини та деталі встановлюються.
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За інформацією "Думської", трагедія сталася в Біляївці.
За даними джерел видання, причиною вибуху стала граната, яку в будівлю пронесла невідома жінка. Боєприпас був у простому пластиковому пакеті.