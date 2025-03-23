Вибух у будівлі поліції на Одещині розслідують як теракт, поранено 3 поліцейських
Внаслідок вибуху в будівлі поліції на Одещині у неділю постраждали троє поліцейських, СБУ кваліфікує подію як теракт.
Джерело: пресслужба СБУ в Одеській області у коментарі УП
Дослівно: "СБУ класифікує вибух у будівлі поліції на Одещині 23 березня як спробу теракту і вже відкрила відповідне кримінальне провадження.
За даними слідства, вибух пролунав сьогодні близько 18-ї години після того, як до управління поліції увійшла жінка з пакетом, в якому, попередньо, могла бути вибухівка.
Троє поліцейських отримали травми різного ступеню тяжкості. Їм надається медична допомога".
Деталі: Огляд місця події проводять слідчі СБУ. Також СБУ та Нацполіція проводять комплексні заходи для встановлення всіх обставин вибуху та осіб, причетних до нього.
Досудове розслідування триває за ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.
Що передувало: В Одеській області в неділю внаслідок вибуху в будівлі поліції загинула жінка, повідомлялося також про постраждалих. За даними ЗМІ, це сталося в Біляївці.