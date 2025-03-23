Вибух у будівлі поліції на Одещині розслідують як теракт, поранено 3 поліцейських

Внаслідок вибуху в будівлі поліції на Одещині у неділю постраждали троє поліцейських, СБУ кваліфікує подію як теракт.

Джерело: пресслужба СБУ в Одеській області у коментарі УП

Дослівно: "СБУ класифікує вибух у будівлі поліції на Одещині 23 березня як спробу теракту і вже відкрила відповідне кримінальне провадження.

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За даними слідства, вибух пролунав сьогодні близько 18-ї години після того, як до управління поліції увійшла жінка з пакетом, в якому, попередньо, могла бути вибухівка.

Троє поліцейських отримали травми різного ступеню тяжкості. Їм надається медична допомога".

Деталі: Огляд місця події проводять слідчі СБУ. Також СБУ та Нацполіція проводять комплексні заходи для встановлення всіх обставин вибуху та осіб, причетних до нього.

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Досудове розслідування триває за ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.

Що передувало: В Одеській області в неділю внаслідок вибуху в будівлі поліції загинула жінка, повідомлялося також про постраждалих. За даними ЗМІ, це сталося в Біляївці.