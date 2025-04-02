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МОУ: Опитування про ставлення військових до служби виявилось рекордно популярним

Валентина РоманенкоСереда, 2 квітня 2025, 15:59
МОУ: Опитування про ставлення військових до служби виявилось рекордно популярним
ілюстрація Міноборони

За 11 днів від старту опитування про ставлення до військової служби у застосунку "Армія+" його вже пройшли 60 000 захисників і захисниць: у Міноборони кажуть, що ця цифра стала рекордом сервісу.

Джерело: заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, яку цитує пресслужба МОУ

Деталі: Як наголошували в Міноборони, головна ціль опитування – виявити головні проблеми військовослужбовців та пріоритетні питання, які потребують вирішення. У військових лишається ще тиждень, щоб вплинути своїм голосом на реформи в Силах оборони.

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За даними УП, в опитуванні бійців запитують, у який спосіб вони опинилися у війську, скільки часу триває служба, який найдовший період часу вони провели в зоні бойових дій без відновлення та ін.

Також за шкалою від 1 до 5 військових зокрема просять оцінити рівень психологічної підтримки, якість БЗВП, ставлення безпосереднього командира до особового складу, своєчасність і достатність забезпечення зброєю та боєприпасами, забезпечення транспортом у підрозділі, забезпечення засобами тактичної медицини в підрозділі.

Пряма мова Черногоренко: "Опитування в "Армія+" вже трансформують військо. Наприклад, ми покращили сухпайки та обрали очільника Національної академії сухопутних військ. 60 000 користувачів пройшли опитування про ставлення до служби. А це значить, що ми маємо 60 000 думок, які враховуватимуть під час розробки важливих реформ. У вас є ще час до 10 квітня стати голосом, що може бути вирішальним в змінах".

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Передісторія:

  • 21 березня Міністерство оборони запустило нове опитування у застосунку "Армія+" щодо ставлення захисників і захисниць до військової служби.
  • Загалом від початку роботи "Армія+" в застосунку провели 11 опитувань, які зібрали понад 200 000 відповідей. У середньому близько 20 000 користувачів відгукуються на питання, які піднімаються в застосунку, зазначають у Міноборони.
  • До опитування про ставлення до військової служби найпопулярнішим було про розвиток програми підтримки військовослужбовців "Плюси". Його пройшли майже 45 000 військових.

Міноборониармія
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