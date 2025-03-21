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В "Армія+" запустили нове опитування про ставлення військових до служби

Валентина РоманенкоП'ятниця, 21 березня 2025, 17:58
В Армія+ запустили нове опитування про ставлення військових до служби
ілюстрація МОУ

Міністерство оборони запустило нове опитування у застосунку "Армія+" щодо ставлення захисників і захисниць до військової служби.

Джерело: заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, яку цитує пресслужба відомства, "Українська правда"

Пряма мова Черногоренко: "З "Армія+" ми довели, що зміни у війську можливі. Необхідна лише платформа, де можна поділитися думкою. Сьогодні запустилося важливе опитування, у якому закликаю брати участь, оскільки воно прямо впливатиме на реформи. Це чудова можливість підсвітити проблему і почати системно її виправляти".

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Деталі: Зазначається, що через 16 питань Головне управління реагування на кризові ситуації (ГУРКС) планує виявити головні проблеми військовослужбовців та пріоритетні питання, які потребують вирішення. Опитування триватиме три тижні. Всі відповіді повністю анонімні, обіцяють в МОУ.

За даними УП, в опитуванні крім зазначення віку, бійців запитують, у який спосіб вони опинилися у війську, скільки часу триває служба, який найдовший період часу вони провели в зоні бойових дій без відновлення та ін.

Також за шкалою від 1 до 5 військових зокрема просять оцінити рівень психологічної підтримки, якість БЗВП, ставлення безпосереднього командира до особового складу, своєчасність і достатність забезпечення зброєю та боєприпасами, забезпечення транспортом у підрозділі, забезпечення засобами тактичної медицини в підрозділі.

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Довідково МОУ: Загалом від початку роботи "Армія+" в застосунку провели 11 опитувань, які зібрали понад 200 000 відповідей. У середньому близько 20 000 користувачів відгукуються на запитання, які порушено в застосунку. Найпопулярнішим стало опитування про розвиток програми підтримки військовослужбовців "Плюси". Його пройшли майже 45 000 військових.

Міноборониарміядіджиталізація
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