"Євросолідарність" скаржиться, що ОП не пускає Порошенка в США

Партія "Європейська солідарність" заявила, що за вказівкою Офісу президента голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заблокував міжнародне відрядження лідера політсили Петра Порошенка до штату Флорида у США.

Джерело: сайт "ЄС"

Дослівно: "П'ятий Президент України мав бути ключовим спікером з питань України на щорічній міжнародній безпековій конференції на тему "Виклики у глобальному політичному ландшафті — як зміцнити демократію".

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Деталі: У партії кажуть, що на конференції планувалася низка зустрічей Порошенка з представниками команди президента США Дональда Трампа "для обговорення ефективних стратегій завершення війни, стримування та протидії російській агресії, а також шляхів зміцнення політичної, демократичної, економічної та військової стійкості України".

"Європейська солідарність" вважає, що українська влада порушує "принципи багатопартійного плюралізму" та "права опозиції".

Крім того, стверджує партія, візит її лідера "блокується в той час, коли Офіс президента демонструє неспроможність знайти спільну мову з новою адміністрацією" Сполучених Штатів, що "завдає шкоди обороноздатності України".

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Що передувало: На початку березня видання Politico написало, що четверо високопоставлених представників з оточення президента США Дональда Трампа провели таємні переговори з лідером партії "Батьківщина" Юлією Тимошенко та членами партії "Євросолідарність" Петра Порошенка.

Повідомляється, що дискусія була зосереджена на тому, чи може Україна провести швидкі президентські вибори.