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ЄС про вступ України: Скринінг половини кластерів уже завершено

Тетяна Висоцька, Євген КізіловСереда, 23 квітня 2025, 17:57
ЄС про вступ України: Скринінг половини кластерів уже завершено
фото: Getty Images

Скринінг відповідності українського законодавства європейському в межах переговорів про вступ України до ЄС уже досяг половини шляху.

Джерело: речник Європейської комісії Гійом Мерсьє у відповідь на запит "Європейської правди"

Деталі: За його словами, звіт щодо кластера 1 "Засадничі питання" ("Основи") вже переданий в Раду ЄС, звіти щодо кластерів 2 "Внутрішній ринок" та 6 "Зовнішні відносини" будуть готові до кінця червня, а повністю скринінг завершиться восени 2025 року.

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Мерсьє зауважив, що у рамках перемовин з Україною про вступ до Євросоюзу скринінговий звіт Єврокомісії щодо кластера 1 вже готовий, звіти щодо кластерів 2 та 6 надішлють до Ради ЄС до кінця головування Польщі у ЄС у червні, і ще три звіти щодо кластерів, що залишились – до кінця 2025 року, під час головування Данії.

"Від початку переговорів про вступ Україна демонструє неабияку відданість, послідовно просуваючись у реалізації ключових реформ, попри те, що триває війна. Комісія забезпечила найшвидший процес скринінгу за всю історію – ми вже пройшли більше половини шляху, і процес має бути завершений восени 2025 року", – розповів речник Єврокомісії.

"Щодо відкриття перемовин щодо кластера 1, то зараз вирішальна роль належить Раді ЄС. І серед 26 держав-членів ЄС (з 27. – Ред.) існує консенсус щодо просування вперед до відкриття переговорів щодо кластера 12", – сказав він.

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Відповідаючи на питання про тривале блокування з боку Угорщини відкриття перемовного кластера 1 "Основи" для України, а також можливі шляхи подолання угорського "вето", речник наголосив, що "Комісія разом з Польщею, яка головує у ЄС, працює над пошуком рішень".

"Ми також маємо враховувати окремі занепокоєння, що існують у певних державах-членах. Саме тому Комісія докладає особистих зусиль для сприяння діалогу між Угорщиною та Україною щодо становища угорської меншини в Україні", – повідомив Мерсьє.

І додав, що "усі залучені сторони повинні проявити добру волю та готовність до компромісів".

Речник Єврокомісії розповів і про процес скринінгу інших кластерів, який триває паралельно.

"Станом на сьогодні завершено скринінг половини кластерів: звіт за кластером 1 було передано до Ради ЄС 16 січня 2025 року; звіти за кластерами 2 і 6 буде передано до Ради ЄС ще в період головування Польщі (до кінця червня 2025. – Ред.); скринінг решти кластерів буде завершено, а відповідні звіти надійдуть до Ради ЄС до кінця 2025 року – під час головування Данії", – розповів він "ЄвроПравді".

І нагадав, що безпосередньо процес скринінгу "триватиме до осені 2025 року". 

"З огляду на темпи, з якими відбувається скринінг, Комісія вважає, що всі кластери можуть бути відкриті вже цього року – за умови схвалення з боку держав-членів", – резюмував Гійом Мерсьє.

Раніше джерела "ЄвроПравди" повідомили, що Молдова може відкрити перший кластер у перемовинах з ЄС раніше за Україну

Зокрема, до кінця травня 2025 року Молдова матиме завершеним скринінг вже чотирьох з шести кластерів.

Щодо України, відкриття першого переговорного кластера заблокувала Угорщина. Її прем’єр-міністр Віктор Орбан вже публічно проголосував проти членства України в ЄС у відповідному опитуванні.

ЄСУкраїнаєвроінтеграція
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