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ЄС не підтримає пункт угоди Трампа щодо Криму, хоч це може призвести до кризи в НАТО – FT

Христина Бондарєва, Станіслав ПогоріловЧетвер, 24 квітня 2025, 12:35
ЄС не підтримає пункт угоди Трампа щодо Криму, хоч це може призвести до кризи в НАТО – FT
фото: Getty Images

Видання Financial Times написало, що європейські столиці не підтримають жодних кроків США щодо визнання Криму російським або тиску на Київ, щоб той погодився на це. Хоча деякі європейські посадовці побоюються, що розбіжності з цього питання підірвуть трансатлантичну безпеку і навіть зірвуть саміт НАТО наприкінці червня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Financial Times

Деталі: У публікації йдеться, що адміністрація Трампа представила Києву проєкт угоди з умовами, дуже вигідними для Москви, включаючи визнання США суверенітету Росії над Кримом.

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Однак західні посадовці повідомили виданню, що європейські столиці не підтримають жодних кроків США щодо визнання Криму російським або тиску на Київ, щоб той погодився на це.

За словами посадовців із неназваних держав, вони будуть дотримуватися своєї давньої позиції: не приймуть нічого, що стосується суверенітету України.

Як пише Financial Times, для європейців ідея визнання анексії Криму є неприйнятною, оскільки це зруйнувало б заснований на правилах порядок, який протягом поколінь забезпечував мир на континенті. "Крим і прагнення (України) до членства в НАТО є для нас червоною лінією. Ми не можемо від них відмовитися", – заявив неназваний високопосадовець з ЄС. 

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За словами європейського високопосадовця, адміністрації Трампа вже було сказано, що європейські столиці не зможуть визнати Крим російським. Найбільші європейські держави НАТО повинні "відрадити" Вашингтон від односторонніх дій, додав посадовець. 

Статус Криму може спричинити серйозну дипломатичну кризу в НАТО, відзначає видання. Перед пропозицією США представники НАТО намагалися применшити внутрішні розбіжності щодо України, наполягаючи, що щорічний саміт лідерів Альянсу в Гаазі буде присвячений питанням оборонних витрат, а не війні, за словами учасників обговорень.

Однак запропонована Трампом угода і можливість того, що США можуть відмовитися від переговорів, звинуватити Київ і нормалізувати відносини з Москвою, можуть призвести до розколу серед лідерів НАТО. "Головне питання саміту – це наше ставлення до України", – заявив західний високопосадовець.

Подібні розбіжності, ймовірно, поглибляться і в ЄС, зокрема щодо того, що робити з економічними санкціями, введеними Євросоюзом проти Росії, якщо Вашингтон вирішить зняти свої обмеження.

"Ситуація виглядає дуже погано", – заявив посадовець ЄС. За його словами, будь-який крок США з визнання Криму частиною Росії або вимога до європейських столиць пом'якшити санкції проти Москви "знищить єдність ЄС".

Що було раніше:

  • Адміністрація Дональда Трампа, за даними ЗМІ, передала Україні минулого тижня в Парижі односторінковий документ, який подали як "остаточну пропозицію" щодо мирного врегулювання. Серед іншого, США готові визнати контроль Росії над українським Кримом та послабити санкції проти Москви.
  • Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не визнає російської окупації Криму, який міжнародно визнаний українською територією.
  • Трамп розкритикував заяву, сказавши, що "Крим був втрачений багато років тому", а слова Зеленського "шкодять мирним переговорам".

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