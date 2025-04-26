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19 штатів подали до суду на адміністрацію Трампа через загрозу припинення фінансування шкіл

Іван Д'яконовСубота, 26 квітня 2025, 06:54
19 штатів подали до суду на адміністрацію Трампа через загрозу припинення фінансування шкіл
Ілюстративне фото: Getty Images

Коаліція з 19 штатів США подала до суду на адміністрацію Дональда Трампа, намагаючись заблокувати її спроби припинити федеральне фінансування початкових і середніх шкіл, які впроваджують програми з різноманіття, рівності та інклюзії (DEI).

Джерело: Politico

Деталі: Повідомляється, що 19 штатів США офіційно звернулися до суду з позовом проти адміністрації Трампа, заявивши, що нова освітня політика Міністерства освіти порушує конституцію, загрожує фінансовій стабільності шкільної системи та дискримінує навчальні заклади, які впроваджують ініціативи DEI.

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Дослівно: "Позов ініціювали генеральні прокурори Каліфорнії, Нью-Йорка, Іллінойсу, Міннесоти та Массачусетсу, але до них приєдналися ще 14 штатів, які закликали до остаточного судового рішення. Причиною стала директива Міністерства освіти США, що вимагала від шкіл дотримання тлумачення антидискримінаційного закону згідно з рішенням Верховного суду, яке забороняє використання расових ознак у прийомі до навчальних закладів та в інших аспектах освітньої політики".

Деталі: На думку позивачів, вимоги адміністрації Трампа є неконституційними, а сама загроза припинення фінансування – тиском на місцеву освітню політику. Згідно з позовом, під загрозою перебувають понад 18,7 мільярда доларів федерального фінансування, з яких Каліфорнія щороку отримує майже 8 мільярдів, Нью-Йорк – понад 3 мільярди, які йдуть переважно на підтримку програм для учнів з малозабезпечених сімей та послуг для дітей з особливими освітніми потребами.

"Ми подаємо цей позов сьогодні, щоб захистити наші школи та наших учнів від ще однієї атаки з боку президента Трампа, і ми знову заявляємо: ми не дозволимо себе залякати або стати мішенню лише через те, що наші школи докладають зусиль, щоб кожен учень був прийнятий і почувався бажаним у великому штаті Нью-Йорк", – заявила генеральна прокурорка Нью-Йорка Летиція Джеймс.

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У позові також стверджується, що адміністрація Трампа "неодноразово не змогла визначити, яку саме поведінку вони прагнуть покарати або заборонити", або що вважається "незаконною діяльністю у сфері DEI".

"Називати програми з різноманіття, рівності, інклюзії та доступності формою дискримінації – абсолютно нелогічно", – сказав генеральний прокурор Каліфорнії Роб Бонта. "Це не має сенсу і не має підгрунтя. Це просто гучна фраза, яку Трамп може використати для підсилення своєї кампанії зі знищення системи освіти в Америці та відкату прогресу по всій країні", – додав він.

освітаСША
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