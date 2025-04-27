Темпи падіння підтримки Трампа побили 70-річний рекорд – CNN

Підтримка президента США Дональда Трампа рекордно знизилася протягом майже 100 днів президентства порівняно з усіма попередниками протягом останніх 70 років.

Джерело: CNN на основі даних опитування, проведеного на замовлення телеканалу компанією SSRS, пише "Європейська правда"

Деталі: За даними опитування, політику Трампа наразі схвалюють 41% американців – що є найнижчим рівнем для будь-кого з новообраних президентів на межі їхнього 100-денного терміну щонайменше з часів Дуайта Ейзенхауера. Результат Трампа зараз гірший також за показники після 100 днів першого терміну.

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Підтримка політики Трампа з березня знизилася на 4 відсоткових пункти, а з лютого – на 7 відсоткових пунктів.

Лише 22% респондентів висловили рішучу підтримку діяльності Трампа на посаді президента. 45% заявили, що рішуче не схвалюють її.

З урахуванням партійних симпатій респондентів, у підтримці Трампа зберігається поляризація – 86% республіканців схвалюють його дії, тоді як 93% демократів не схвалюють. Серед "незалежних" підтримка Трампа знизилася до 31%.

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Опитування показало, що підтримка діяльності Трампа знижується в усіх сферах політики. У питанні інфляції вона знизилась з березня на 9 пунктів до 35%, стосовно тарифів – на 4 пункти, до 35%, позитивну оцінку його крокам в економіці дають 39%, що на 5 пунктів менше, ніж у березні.

Підтримка кроків щодо управління федеральним урядом впала на шість пунктів, до 42%. Лише 46% вважають, що Трамп буде призначати на посади найкращих фахівців, що на 8 пунктів менше, ніж у грудні.

Менш ніж 43% вважають "турбозміни" в державних відомствах, ініційовані Трампом і командою, необхідним кроком, тоді як 57% відповіли, що бачать у цьому підході зайві ризики для країни.

39% сказали про підтримку зовнішньої політики Трампа, тоді як не схвалюють її 60%.

50% респондентів заявили про той чи інший рівень впевненості, що Трамп спроможний належно впоратися із зовнішньополітичними завданнями. До початку його другої каденції це було 55%.

У питанні міграційної політики про підтримку Трампа заявили 45%, що на шість пунктів менше, ніж у березні.

Про підтримку віцепрезидента Джей Ді Венса сказали 41%, тоді як не схвалюють його роботу на посаді 58%.

Що передувало: За даними Reuters, у Трампа вже готують план на наступні 100 днів президентства.

Також неофіційно повідомляють, що глава Пентагону відчуває невпевненість у своєму становищі після низки скандалів.