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FT: У Європі та Україні побоюються, що Трамп шукає привід вийти з "мирних переговорів"

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникПонеділок, 28 квітня 2025, 21:49
FT: У Європі та Україні побоюються, що Трамп шукає привід вийти з мирних переговорів
Трамп. Фото - getty images

Європейські та українські посадовці побоюються, що президент США Дональд Трамп може оголосити про вихід із "мирних переговорів" з Києвом і Москвою, використовуючи як привід навіть незначний прогрес.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на  Financial Times

Деталі: За словами чотирьох співрозмовників FT, у Європі та Україні є переконання, що Трамп готовий вхопитись за будь-який "прорив" у переговорах про мир в Україні цього тижня, коли виповняться 100 днів його другого президентства.

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Один європейський посадовець на умовах анонімності сказав виданню, що Трамп "створює ситуацію, в якій він дає собі привід піти і залишити вирішення проблеми Україні та нам (Європі. – Ред.)".

Він додав, що небажання Володимира Путіна погодитися на ключові вимоги США та України, наприклад збереження боєздатних Збройних Сил України після завершення війни, а також складність війни змусили Трампа переоцінити свою прихильність до мирної угоди.

Співрозмовники FT сходяться на думці, що запропонований адміністрацією США "мирний план" виник із прагнення вписатись у часові рамки Трампа.

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За словами одного із джерел видання, "є люди, які вважають, що росіяни можуть погодитися" на американський план, але "немає нічого, що могло б забезпечити реалізацію цієї пропозиції".

Деякі українські посадовці також заявили FT, що побоюються, що президент США вийде з "мирних переговорів". На цьому тлі Київ непублічно збільшив внутрішнє виробництво озброєння та активізував переговори з європейськими союзниками про майбутню допомогу, ідеться в матеріалі.

Напередодні державний секретар США Марко Рубіо заявив, що найближчий тиждень буде "критично важливим" для рішення Штатів з приводу того, чи продовжувати намагання зупинити війну між РФ і Україною. 

В останні дні президент США почав критикувати останні удари Росії по українських містах і висловив сумнів, що господар Кремля Путін хоче завершити війну, а також пригрозив йому санкціями.

ТрампЄСпереговори
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