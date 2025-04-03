Речниця Білого дому Левітт назвала "сміттям" повідомлення газети Politico про Маска
Речниця Білого дому Керолайн Левіт назвала "сміттям" повідомлення Politico про те, що Дональд Трамп приватно сказав членам свого кабінету і близьким радникам, що Ілон Маск завершить виконання своїх обов'язків глави Департаменту ефективності уряду (DOGE) в найближчі тижні.
Джерело: допис Левітт у соцмережі Х
Пряма мова: "Ілон Маск і президент Трамп публічно заявили, що Ілон покине державну службу як спеціальний урядовий співробітник, коли його неймовірна робота в DOGE буде завершена".
This “scoop” is garbage.— Karoline Leavitt (@PressSec) April 2, 2025
Elon Musk and President Trump have both *publicly* stated that Elon will depart from public service as a special government employee when his incredible work at DOGE is complete. https://t.co/Brppff6SKi
Деталі: Таким чином Левітт відреагувала на повідомлення у соцмережі Х головної редакторки Politico Рейчел Бейд, яка написала, що Трамп уже повідомив своїм радникам та членам свого кабінету про завершення Маском виконання обов'язків у DOGE в найближчі тижні.
Нагадаємо:
- 1 квітня стало відомо, що президент Дональд Трамп заявив, що "в певний момент" департамент державної ефективності США (DOGE) припинить існування.