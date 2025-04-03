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Речниця Білого дому Левітт назвала "сміттям" повідомлення газети Politico про Маска

Степан ГафткоЧетвер, 3 квітня 2025, 01:31
Речниця Білого дому Левітт назвала сміттям повідомлення газети Politico про Маска
Фото з Facebook Karoline Leavitt

Речниця Білого дому Керолайн Левіт назвала "сміттям" повідомлення Politico про те, що Дональд Трамп приватно сказав членам свого кабінету і близьким радникам, що Ілон Маск завершить виконання своїх обов'язків глави Департаменту ефективності уряду (DOGE) в найближчі тижні.

Джерело: допис Левітт у соцмережі Х

Пряма мова: "Ілон Маск і президент Трамп публічно заявили, що Ілон покине державну службу як спеціальний урядовий співробітник, коли його неймовірна робота в DOGE буде завершена".

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Деталі: Таким чином Левітт відреагувала на повідомлення у соцмережі Х головної редакторки Politico Рейчел Бейд, яка написала, що Трамп уже повідомив своїм радникам та членам свого кабінету про завершення Маском виконання обов'язків у DOGE в найближчі тижні. 

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Нагадаємо:

  • 1 квітня стало відомо, що президент Дональд Трамп заявив, що "в певний момент" департамент державної ефективності США (DOGE) припинить існування.

СШАТрампМаск
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