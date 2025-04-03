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Нові мита Трампа торкнулись навіть малих острівних територій, але не зачепили РФ

Степан ГафткоЧетвер, 3 квітня 2025, 05:30
Нові мита Трампа торкнулись навіть малих острівних територій, але не зачепили РФ
Фото: Getty Images

Мита, введені президентом Трампом, оминули Росію, оскільки санкції США вже "перешкоджають будь-якій значущій торгівлі", хоча Америка продовжує торгувати з РФ більше, ніж з такими країнами, як Маврикій чи Бруней, що потрапили до списку.

Джерело: новинний вебсайт Axios, Торгова палата США

Деталі: Речниця Білого дому Каролін Левітт повідомила Axios, що Росія не була включена до митних списків через те, що санкції США вже "перешкоджають будь-якій значущій торгівлі". 

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Проте США все ще торгують з Росією більше, ніж з такими країнами, як Маврикій або Бруней, які потрапили до списку мит Трампа.

Навіть віддалені острівні території, як Токелау (населення 1 500) в південному Тихому океані та Шпіцберген (населення 2 500) в Арктиці – території Нової Зеландії та Норвегії відповідно – також потрапили до списку мит.

Левітт зазначила, що Куба, Білорусь і Північна Корея також не були включені, оскільки вже існуючі мита та санкції на них є занадто високими.

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В списку держав, на які Трамп наклав мита, є острови Херд і Макдональд, згідно з інформацією з Вікіпедії, вони безлюдні, там мешкають великі популяції пінгвінів.

Довідково: За інформацією Торгової палати США загальний обсяг торгівлі товарами між США та Росією в 2024 році становив орієнтовно 3,5 мільярда доларів. Експорт товарів США до Росії у 2024 році склав 526,1 мільйона доларів, що на 12,3% (73,5 мільйона доларів) менше, ніж у 2023 році.

Імпорт товарів з Росії до США в 2024 році досяг 3,0 мільярда доларів, що на 34,2% (1,6 мільярда доларів) менше порівняно з 2023 роком. Торговий дефіцит США з Росією за товарами становив 2,5 мільярда доларів у 2024 році, що на 37,5% (1,5 мільярда доларів) менше, ніж у 2023 році.

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ТрампРосіяторгівля
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