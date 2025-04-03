Атака РФ на Кривий Ріг: кількість поранених зросла до 17
Четвер, 3 квітня 2025, 10:49
Кількість постраждалих у Кривому Розі внаслідок російської атаки 2 квітня зросла до 17, загинули четверо людей.
Джерело: начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак
Пряма мова: "Через учорашній ракетний удар по Кривому Рогу, за уточненою інформацією, постраждали 17 людей, з них 11 залишаються в лікарні. Четверо – загинули".
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Що передувало:
- Вдень 2 квітня російські окупаційні війська атакували Кривий Ріг, попередньо – балістичною ракетою. Тоді було відомо про 4 загиблих та 14 поранених, серед них 6-річна дівчинка та 8-річний хлопчик.