Влада намагається непублічно готуватися до виборів, але стратегії наразі немає – УП

Поінформовані співрозмовники УП у владі переконують, що наразі нічого конкретного щодо підготовки до потенційних виборів в Україні не відбувається, проте певна непублічна підготовка усе ж іде. Серед тих, хто залучений до процесу, за словами джерел, віцепрем'єр Михайло Федоров, ІТ-підприємець Олександр Ольшанський та люди із вертикалі глави ОП Андрія Єрмака.

Джерело: стаття УП "Корисний агресор. Як сварка з Трампом змінила виборчу стратегію Банкової"

Деталі: У закордонних ЗМІ нещодавно вийшов матеріал, де йшлося про те, що в другій половині березня президент Володимир Зеленський зібрав нараду в Офісі президента і поставив задачу команді готуватися до виборів.

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Співрозмовники УП в оточенні Зеленського ухиляються від прямої відповіді про таку нараду, але саму підготовку не заперечують.

Пряма мова одного із поінформованих членів команди Зеленського: "Може, і була якась зустріч. Але зараз ніхто нічого системно не робить. От просто немає людини, яка б збирала якісь штаби чи великі робочі групи, яка б казала, що от ми робимо те і те, ви біжите сюди, говоримо оце, мочимо оцих. А президенту поки явно не до цього. Тому щось відбувається, але реальною підготовкою це не назвеш".

За словами іншого співрозмовника УП зі "Слуги народу", "на Банковій наче щось відбувається, наче як до якихось виборів готуються. Але депутатам ніхто нічого не пояснював".

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Проте певна непублічна підготовка владної команди до виборів усе ж іде. Всі розмови про неї впираються у прізвище віцепрем'єра Михайла Федорова. Більшість співрозмовників УП переконують, що саме він наразі намагається провести підготовчу роботу в напрацюванні стратегії тощо.

Пряма мова одного зі співрозмовників із близьких до Банкової політтехнологів: "Міша привозив технологів з Іспанії, які насправді українські. Щось думає, шукає варіанти. Намагається щось придумати по партії. Але це не штаби і регіональна сітка, це поки пошук ідей".

Сам Федоров на запитання УП про підготовку до виборів заявив, що сфокусований на війні і взагалі не впевнений, що якісь вибори можливі.

Частково в політичний процес на Банковій залучений відомий ІТ-підприємець Олександр Ольшанський. В його функціонал входить робота із соціологами.

Ще однією групою, залученою до пошуку нових сил для влади, є вертикаль глави ОП Андрія Єрмака: віцепрем'єр з відбудови Олексій Кулеба та заступник глави Офісу з регіональної політики Віктор Микита.

Віднедавна разом із ними тісно працює глава Київської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Окремим великим вітринним проєктом під вибори могло б стати новостворене Міністерство національної єдності Олексія Чернишова.

Також виборчий процес не обійдеться без Олега Татарова. Як переконують більшість співрозмовників УП у владі та опозиції, саме під його "загальним науковим керівництвом" проводиться дослідження, як далеко без ризиків зовнішнього втручання можна зайти у створенні проблем, скажімо, Петру Порошенку.