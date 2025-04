Давайте вже після Пасхи. Коли будуть вибори в Україні

"Вибори будуть. Так, вони домовилися про це. В Україні будуть вибори".

Ця впевнена і недвозначна заява спецпредставника і близького друга президента США Стівена Віткоффа в інтерв'ю 22 березня розворушила давно приспаний політичний процес в Україні.

Представники влади стривожились, бо втратили можливість заперечувати, що тема виборів обговорюється на переговорах зі Сполученими Штатами. Представники опозиції та потенційні нові учасники політичного процесу раптом зрозуміли, що перезавантаження влади може відбутись набагато швидше, ніж вони собі гадали, і є ризик опинитися за бортом цього процесу.

Окремо масла у вогонь підлила стаття The Economist, яка переконує, що в команді президента Володимира Зеленського реально працюють над сценарієм можливих виборів уже влітку 2025 року.

Тож "Українська правда" вирішила розібратися, чи справді у владі готуються до швидких виборів, до яких саме – президентських чи парламентських, і як на перспективи переобрання Зеленського впливає його публічний конфлікт із Трампом.

Переможне фіаско в Овальному кабінеті

У згаданій вище статті The Economist йшлося про те, що в другій половині березня президент Володимир Зеленський зібрав нараду в Офісі президента і поставив задачу команді готуватися до виборів.

Співрозмовники УП в оточенні глави держави ухиляються від прямої відповіді про таку нараду, але саму підготовку не заперечують.

"Може, і була якась зустріч. Але зараз ніхто нічого системно не робить. От просто немає людини, яка б збирала якісь штаби чи великі робочі групи, яка б казала, що от ми робимо те і те, ви біжите сюди, говоримо оце, мочимо оцих. А президенту поки явно не до цього. Тому щось відбувається, але реальною підготовкою це не назвеш", – переконує один із поінформованих членів команди Зеленського.

На Банковій зараз іде не так реальна робота з організації виборів, як пошук гранд-наративу для них.

Щоб прописати драматургію майбутнього виборчого процесу, команді президента спершу треба дати собі відповідь на три основоположні питання:

чи балотується Зеленський?

які вибори і в якій послідовності проводити?

за рахунок чого ці вибори вигравати?

Аналіз діяльності владної команди, про яку детальніше йтиметься нижче, дає підстави сказати, що на Банковій вирішили поки що створити Зеленському можливість комфортно балотуватись і перемогти. А чи скористається президент цією можливістю, вирішувати йому.

Як мінімум система влади повинна отримати сигнал, що лідер на місці і він у грі. Без такого розуміння добитись від неї ефективної роботи і лояльності буде вкрай складно.

Що стосується питання послідовності виборів, то, за даними УП, у Банкової є переконання, що найбільш ефективним сценарієм збереження влади буде стрімка президентська кампанія.

Цей варіант дає конкурентам чинного президента, яких допустять до виборів, менше шансів на організацію кампанії. Та й виграш Зеленського на виборах має стати чудовим переходом на виборчу кампанію в Раду. Малі й нові партії, які балансують на межі проходу в парламент, буде легше вмонтовувати у власну систему координат, коли Зеленський збережеться як сильний президент.

Ще донедавна найважчим питанням було: як взагалі виграти вибори? За рахунок чого добитися приросту рейтингу?

Ні протистояння з Путіним, яке раніше гуртувало українців навколо президента, ні публічна атака проти Порошенка з накладанням санкцій не дають відчутного приросту рейтингу Зеленського.

Як пояснює в розмові з УП один із впливових українських політтехнологів, коли війна знову стала рутиною, частина виборців створила собі образ "ідеального лідера" в особі Залужного, частина пішла шукати інших героїв, а в Зеленського не лишилось ресурсів для внутрішнього росту.

Ще на початку лютого політтехнологи Банкової взагалі не могли вигадати жодної ефективної комунікаційної рамки, яка б дозволила Зеленському переламати багатомісячну тенденцію на постійне падіння рейтингу.

Аж поки 28 лютого не стався скандал в Овальному кабінеті з президентом США Трампом. Попри катастрофічність тієї ситуації для двосторонніх стосунків між державами, вона мала несподіваний ефект для Зеленського-політика.

"Відбулось те, що називається "гуртування навколо прапора": українці побачили нечувану загрозу в особі Трампа – він атакує не Зеленського, а кожного із них. Тому треба відкинути всі розбіжності і згуртуватись. Президент миттєво отримав стрибок рейтингу і лояльну пресу, бо як критикувати того, кого атакує зовнішній агресор", – пояснює УП один із політтехнологів, який свого часу працював для Банкової.

Публічно жодна соціологічна компанія після сварки ще не публікувала президентських рейтингів, але показували дані про рівень довіри. Із них можна оцінити загальну зміну електоральної динаміки.

Згідно зі свіжими даними КМІСа, в березні рівень підтримки Зеленського стрибнув на +12%, якщо порівнювати з початком лютого, і сягнув 69%.

Водночас, за даними того ж КМІС, у сприйнятті Трампа стався просто карколомний розворот. У грудні 2024-го 51% українців оцінювали його президентство як позитив, натомість у березні 2025-го уже 73% заявили, що це погано для України.

Здебільшого така зміна – це природна реакція на агресивну риторику Білого дому. Але частково її ескалюють і різного роду "надавачі оральних послуг" ОП, типу Іванових-Петрових і решти "сідорових", які в прямому сенсі слова посилають Трампа відомо куди, іменують "рудим піда*асом", "гопніком" тощо.

Єдина проблема ефекту "єднання навколо прапора" в тому, що ніхто не може точно спрогнозувати, наскільки тривалим буде його дія. Тому, з погляду технологів Банкової, найбільш логічним кроком було б, якщо уже проводити вибори, то робити це максимально швидко.

Приховані очевидні приготування

Загалом, підготовка до виборів – це не той процес, який можна зробити силами 5–6 менеджерів і від усіх приховати.

Як мінімум тому, що для проведення повоєнних виборів доведеться змінювати виборче законодавство. Дуже детально про це розповів голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко в інтерв'ю "Українській правді".

Зміни закону потрібні і з технічних причин, і через руйнування інфраструктури, і через міграцію виборців тощо, тощо. Але є ще одна річ, яка робить їх неминучими – строки і черговість проведення виборів.

Якщо лишити чинний закон, то одразу після скасування воєнного стану ЦВК оголосить парламентські вибори, де кампанія 60 днів, а Рада призначить вибори президента, де кампанія – 90 днів. А для влади, як ми писали вище, критично провести спершу президентські вибори.

Зміни до виборчого законодавства зараз напрацьовує ЦВК із експертним середовищем, їх потрібно буде провести через профільний комітет у Раді, а тоді зібрати депутатів для голосування у двох читаннях. Це потребує залучення сотень людей. Наразі співрозмовники УП в усіх згаданих інституціях в один голос твердять: жодного серйозного руху на цьому напрямку не відбувається.

Навіть у фракції президента й гадки не мають, що і в якому ключі готується.

"На Банковій наче щось відбувається, наче як до якихось виборів готуються. Але депутатам ніхто нічого не пояснював", – переконує співрозмовник-"слуга".

"Що хотіти про вибори, якщо навіть про мирні переговори Раду взагалі офіційно ніхто ні про що не інформує. Порошенко й інші недавно зривали засідання, бо вимагали дати парламенту хоч якусь інформацію від офіційних осіб. І не отримали нічого, Стефанчук просто закрив засідання", – обурюється інший депутат у розмові з УП.

Президентська фракція і партія від гріха подалі взагалі тримаються осторонь будь-яких політичних рухів. Доходить до відверто смішної обережності.

Ще з осені 2024 року офіційна глава партії "Слуга народу" Олена Шуляк і сама була б не проти піти з цієї посади, і керівництво політсили хотіло б її замінити, але…

"Все було готово, щоб зробити Мішу Федорова главою партії. Але ніхто нічого не рухає. Бо як тільки ми почнемо хоч щось робити, то всі прибіжать і будуть кричати: "Ага, влада готується до виборів!". Воно нам не треба. Тому все зависло", – розповідав у січні 2025-го УП один із впливових депутатів СН.

"Навіть якісь технічні призначення в регіональних осередках зробити, чи замінити людей в політраді, які уже повипадали і нічого не роблять – не можна. Арахамія всім каже, що, друзі, нічого не рухайте, бо все завалиться. Отак і працюємо", – додає співрозмовник УП з-поміж топів "Слуги".

Проте певна непубілічна підготовка владної команди до виборів усе ж іде.

Всі розмови про неї впираються у прізвище віцепрем'єра Михайла Федорова. Більшість співрозмовників УП переконують, що саме він наразі намагається провести підготовчу роботу в напрацюванні стратегії тощо.

"Міша привозив технологів з Іспанії, які насправді українські. Щось думає, шукає варіанти. Намагається щось придумати по партії. Але це не штаби і регіональна сітка, це поки пошук ідей", – розповідає один зі співрозмовників із близьких до Банкової політтехнологів.

Сам Федоров на запитання УП про підготовку до виборів заявив, що сфокусований на війні і взагалі не впевнений, що якісь вибори можливі.

Частково в політичний процес на Банковій залучений відомий ІТ-підприємець Олександр Ольшанський, якого прийнято називати "батьком українського інтернету" і який свого часу рятував сервери УП від атак команди Януковича. В його функціонал входить робота із соціологами, тож він може пропонувати якесь стратегічне бачення та інтерпретувати виборчі тенденції.

Ще однією групою, залученою до пошуку нових сил для влади, є вертикаль глави ОП Андрія Єрмака: віцепрем'єр з відбудови Олексій Кулеба та заступник глави Офісу з регіональної політики Віктор Микита.

Спершу, після переходу у вересні 2024-го Кулеби з Банкової в Кабмін і призначення Микити в ОПУ, вони намагались конкурувати за вплив. Але врешті Микита вписався у "вертикаль" під віцепрем'єром. Віднедавна разом із ними тісно працює глава Київської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

В контексті нашої теми цікавим є проєкт, який курує Кулеба – "Пліч-о-пліч". Це платформа взаємної допомоги громад і міст, де успішні громади допомагають відновитися тим, які постраждали від війни.

В задумі ця історія має потенціал перерости якщо не в нову кадрову базу для оновленої партії Зеленського, то хоча б у якийсь проєкт-сателіт.

Але мери і керівники громад – публіка доволі специфічна і мало податлива до формування провладних проєктів. Уже не раз Київ намагався зібрати "партію мерів", але ще жодного разу нічого масштабного з таких спроб не вийшло.

Окремим великим вітринним проєктом під вибори могло б стати новостворене Міністерство національної єдності Олексія Чернишова. Воно задумувалось як механізм достукатись до українців за кордоном, але процес виявився не таким швидким.

По-перше, фідбек від українських емігрантів нічого приємного владі не приніс. Міф про велику підтримку за кордоном так і залишився міфом.

По-друге, ідея відкриття UnityHub'ів, великих просторів з коворкінгами, консульськими послугами, працевлаштуванням і просто місцем для зустрічей наштовхнулась на певний спротив. Якщо Німеччина доволі активно залучена у відкриття, то охоплена президентською кампанією Польща тихо саботує процес. Місцеві політики не дуже раді тому, що українська присутність у їхній країні набере рис організованої сили. Тож розмови точаться, але швидких результатів навряд чи варто сподіватись.

Ну і the last but not the least поміж тих, без кого виборчий процес не обійдеться – Олег Татаров.

Як переконують більшість співрозмовників УП у владі та опозиції, саме під його "загальним науковим керівництвом" проводиться дослідження, як далеко без ризиків зовнішнього втручання можна зайти у створенні проблем, скажімо, Петру Порошенку.

Переслідування НАБУ за справи із Медведчуком – це ок? А "Харківські угоди" і російські оперативні відео про "передачу грошей" з Москви – можна? Чи вже занадто явна мотивація?

Але помиляється той, хто зводить діяльність заступника Єрмака лише до Порошенка. Є ще й мери великих міст, військові командири. А зовсім скоро мають з'явитися і члени владної команди, які уже настільки відверто закралися в одеських портах чи на запорізьких підприємствах, що відвести від них увагу буде просто неможливо.

* * *

Несподівано для багатьох в Україні, включаючи владну команду, фіаско в Білому домі дало новий поштовх у легітимізації Зеленського в очах українців.

Одразу з'явилися люди, які почали переконувати, що сварка у Вашингтоні була великим задумом Банкової. Але, якщо чесно, уявити собі, що одні й ті самі люди придумують "національний кешбек" і такий геніальний політтехнологічний хід, просто неможливо.

Варто, однак, віддати належне Банковій – вона досі вміє швидко реагувати на електоральні зміни й адаптувати свою стратегію під них. Отримавши поштовх підтримки після "агресії Трампа", команда ОП цілком здатна трансформувати його у швидку маленьку переможну виборчу битву.

Якщо, звичайно, до якихось виборів дійде справа в осяжному майбутньому.

"Чи ми готуємо вибори? Так. Але чи ми готуємось до виборів в найближчі 3–6 місяців? Ні. Просто даємо усім зрозуміти, що ми досі в обоймі", – резюмує в розмові з УП співрозмовник на Банковій.

Роман Романюк, УП