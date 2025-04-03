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Дмитрієв заявив, що приїхав до США за дорученням Путіна: зустрічі будуть 2 дні

Ірина БалачукЧетвер, 3 квітня 2025, 12:15
Дмитрієв заявив, що приїхав до США за дорученням Путіна: зустрічі будуть 2 дні
Посланець правителя Росії Володимира Путіна з питань інвестицій Кирило Дмитрієв. Фото з Telegram Дмитрієва

Посланець правителя Росії Володимира Путіна з питань інвестицій Кирило Дмитрієв підтвердив, що перебуває у США, де проводить зустрічі з представниками адміністрації президента Дональда Трампа.

Джерело: Дмитрієв у Telegram

Пряма мова російського чиновника: "2-3 квітня за дорученням президента Російської Федерації В.В. Путіна проводжу зустрічі у Вашингтоні з представниками адміністрації президента Дональда Трампа".

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Деталі: За його словами, діалог між РФ і США "був повністю зруйнований за адміністрації Байдена".

"Відновлення діалогу – непростий і поступовий процес. Але кожна зустріч, кожна відверта розмова дозволяє рухатися вперед", – написав Дмитрієв.

Він додав, що "реальне розуміння російської позиції відкриває нові можливості для конструктивної взаємодії, зокрема в інвестиційно-економічній сфері".

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Передісторія:

СШАРосія
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