Дмитрієв заявив, що приїхав до США за дорученням Путіна: зустрічі будуть 2 дні

Посланець правителя Росії Володимира Путіна з питань інвестицій Кирило Дмитрієв. Фото з Telegram Дмитрієва

Посланець правителя Росії Володимира Путіна з питань інвестицій Кирило Дмитрієв підтвердив, що перебуває у США, де проводить зустрічі з представниками адміністрації президента Дональда Трампа.

Джерело: Дмитрієв у Telegram

Пряма мова російського чиновника: "2-3 квітня за дорученням президента Російської Федерації В.В. Путіна проводжу зустрічі у Вашингтоні з представниками адміністрації президента Дональда Трампа".

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Деталі: За його словами, діалог між РФ і США "був повністю зруйнований за адміністрації Байдена".

"Відновлення діалогу – непростий і поступовий процес. Але кожна зустріч, кожна відверта розмова дозволяє рухатися вперед", – написав Дмитрієв.

Він додав, що "реальне розуміння російської позиції відкриває нові можливості для конструктивної взаємодії, зокрема в інвестиційно-економічній сфері".

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