У Києві на ринку "Юність" стався вибух – двоє загиблих

3 квітня на столичному ринку "Юність" у Деснянському районі стався вибух, унаслідок якого загинули двоє людей.

Джерело: поліція Києва, КМДА

Дослівно поліція: "Поліцейські встановлюють обставини вибуху на ринку у Деснянському районі столиці. Внаслідок вибуху загинуло двоє людей".

Реклама:

фото: Національна поліція

Деталі: Повідомляється, що інформація про вибух надійшла до Деснянського управління поліції, після чого на місце події направили слідчо-оперативну групу, вибухотехніків та медиків.

фото: Національна поліція

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини інциденту. На місці події тривають слідчі дії, працюють профільні служби.

РЕКЛАМА:

Доповнено: Водночас у КМДА кажуть, що внаслідок вибуху одна людина загинула, друга отримала поранення.

Дослівно КМДА: "Пораненого чоловіка госпіталізували. За попередньою інформацією, вибухнув газовий балон".

Деталі: Згодом у держадміністрації написали про вибух у Дніпровському районі столиці, внаслідок якого постраждав чоловік. Зазначається, що він підняв предмет, обмотаний дротом, біля гаражів.

Оновлено: О 15:38 У КМДА підтвердили смерть другого постраждалого від вибуху в Деснянському районі. За їхніми даними постраждалий помер у лікарні.

Пізніше стало відомо, за даними вибухотехніків, вибух на ринку "Юність" у Деснянському районі Києва 3 квітня стався внаслідок підриву гаранти.