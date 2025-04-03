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У Києві на ринку "Юність" стався вибух – двоє загиблих

Анастасія ПроцЧетвер, 3 квітня 2025, 13:45
У Києві на ринку Юність стався вибух – двоє загиблих
фото: Національна поліція

3 квітня на столичному ринку "Юність" у Деснянському районі стався вибух, унаслідок якого загинули двоє людей.

Джерело: поліція Києва, КМДА

Дослівно поліція: "Поліцейські встановлюють обставини вибуху на ринку у Деснянському районі столиці. Внаслідок вибуху загинуло двоє людей".

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фото: Національна поліція

Деталі: Повідомляється, що інформація про вибух надійшла до Деснянського управління поліції, після чого на місце події направили слідчо-оперативну групу, вибухотехніків та медиків.

 
фото: Національна поліція

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини інциденту. На місці події тривають слідчі дії, працюють профільні служби.

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Доповнено: Водночас у КМДА кажуть, що внаслідок вибуху одна людина загинула, друга отримала поранення. 

Дослівно КМДА: "Пораненого чоловіка госпіталізували. За попередньою інформацією, вибухнув газовий балон".

Деталі: Згодом у держадміністрації написали про вибух у Дніпровському районі столиці, внаслідок якого постраждав чоловік. Зазначається, що він підняв предмет, обмотаний дротом, біля гаражів.

Оновлено: О 15:38 У КМДА підтвердили смерть другого постраждалого від вибуху в Деснянському районі. За їхніми даними постраждалий помер у лікарні.

Пізніше стало відомо, за даними вибухотехніків, вибух на ринку "Юність" у Деснянському районі Києва 3 квітня стався внаслідок підриву гаранти.

Київвибухполіція
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