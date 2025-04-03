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Поліція з'ясувала причину вибуху на столичному ринку "Юність": знайшли залишки гранати

Валентина РоманенкоЧетвер, 3 квітня 2025, 16:31
Поліція з'ясувала причину вибуху на столичному ринку Юність: знайшли залишки гранати
фото Нацполу

За даними вибухотехніків, вибух на ринку "Юність" у Деснянському районі Києва 3 квітня стався внаслідок підриву гаранти.

Джерело: столична поліція у Telegram

Дослівно: "Встановлено, що вибух у магазині стався у наслідок підриву гаранти. У приміщенні вибухотехніки Главку виявили залишки боєприпасу.

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Загиблими виявились двоє чоловіків, місцеві мешканці, віком 59 та 60 років".

Деталі: Зазначається, що за вказаним фактом слідчі Деснянського управління поліції розпочали 2 кримінальні провадження: за ч. 2 ст. 115 ККУ – умисне вбивство та за ч. 1 ст. 263 ККУ – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Передісторія:

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  • 3 квітня на столичному ринку "Юність" у Деснянському районі стався вибух, унаслідок якого загинули двоє людей.
  • КМДА повідомляла, що за попередньою інформацією, вибухнув газовий балон.
  • Пізніше місцева влада повідомила про ще один вибух: у Дніпровському районі Києва.

вибухКиївполіція
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