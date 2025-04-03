Депутати Київради блокували трибуну з вимогою відставки секретаря у справі Комарницького

На засіданні сесії Київської міської ради ІХ скликання 3 квітня депутати заблокували трибуну та влаштували сутичку у президії з вимогою поставити на голосування питання щодо дострокового припинення повноважень заступника міського голови, секретаря Київської міської ради Володимира Бондаренка.

Джерело: трансляція пленарного засідання сесії Київської міської ради, мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Деталі: При обговоренні порядку денного депутат від "Слуги народу" Андрій Вітренко на трибуні в оточенні депутатів заявив, що більше 40 депутатів поставили підписи про вимогу до Кличка винести на розгляд питання щодо дострокового припинення повноважень Бондаренка.

Реклама:

Кличко, у свою чергу заявив, що це питання відсутнє у порядку денному, який був раніше погоджений.

Після цього депутати оточили Кличка у президії, почали виривати у нього пульт головуючого та наголосили, що їхня вимога – розглянути "невідкладно" питання щодо відставки Бондаренк.

Після перерви Кличко оголосив, що депутати зберуться у вівторок, 8 квітня, для проведення таємного голосування щодо відставки Бондаренка.

РЕКЛАМА:

Мер при цьому нагадав, що на сьогодні у Бондаренка у кримінальному провадженні щодо порушень у земельній сфері – статус свідка. "І його, як секретаря Київради, обирали депутати. Вони і можуть його звільнити. Відповідно до регламенту Київради і процедур. Наразі він відсторонений від підготовки та ведення засідань Київради. Готувати та вести засідання буду я – як міський голова", - зазначив Кличко.

Що було раніше:

У розслідуванні Bihus.info йшлося, що Бондаренко та голова земельної комісії Михайло Терентьєв узгоджували порядок денний зі "смотрящим" за Києвом Денисом Комарницьким.

Бондаренко написав заяву про відсторонення від обов'язків у зв'язку розслідування у резонансній справі, у якій він проходить в якості свідка.

Знати більше: Попавсь. На чому зловили "смотрящого" за Києвом Комарницького

Довідково:

НАБУ підозрює колишнього депутата Київської міської ради Дениса Комарницького, заступника голови КМДА Петра Оленича, голову земельної комісії Михайло Терентьєва у ймовірних корупційних схемих у земельній сфері у 2023-2024 роках.

Слідство вважає, що Комарницький за допомогою заступника голови КМДА та голови земельної комісії організував схему незаконного заволодіння землею в Києві, що полягала у реєстрації неіснуючих будівель на перспективних земельних ділянках, щоб отримати їх в обхід процедури торгів. В результаті з власності територіальної громади Києва незаконно було виведено землю у центрі міста вартістю 11,6 млн грн.

"Зі своїх посад у КМДА будуть звільнені: заступник голови КМДА Петро Оленич, заступник директора КП "Спецжитлофонд" Юрій Леонов, заступник керівника КП "Київблагоустрій" Олексій Мушта. Депутат Київради, голова Земельної комісії Михайло Терентьєв має скласти депутатські повноваження", – нещодавно заявляв міський голова Києва Віталій Кличко.