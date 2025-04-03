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Зеленський: "Червона лінія" – жодних зменшень в рази нашої армії

Валентина РоманенкоЧетвер, 3 квітня 2025, 16:18
Зеленський: Червона лінія – жодних зменшень в рази нашої армії
Зеленський на Чернігівщині 3 квітня. фото Офісу президента

Президент Володимир Зеленський наголосив, що для встановлення справедливого миру Україна не визнає російськими окуповані території і не погодиться на зменшення своєї армії.

Джерело: глава держави під час зустрічі з керівниками територіальних громад Чернігівщини

Пряма мова: "Для нас пріоритет – сильна наша армія. Тому це "червоні лінії" – ніяких зменшень в рази нашої армії. Якщо чесно, ми будемо робити все, щоби залишити армію в тому стані щодо кількості, яка є сьогодні. Велика армія, яка в три рази більша, ніж (була) на початок війни. Армія, яка може тільки модернізуватися. Ось які зміни можуть бути після закінчення війни. Укомплектування збільшити, модернізуватися…".

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Деталі: Зеленський наголосив, що Україна має отримати гарантії безпеки, які потрібні саме їй. За словами президента, питання майбутніх союзів із партнерами (як то НАТО), Україна триматиме на порядку денному.

Глава держави також зазначив, що серед гарантій безпеки обовʼязково мають бути економічні, вони серед іншого будуть спрямовані на відновлення постраждалих регіонів.

Однією з найголовніших червоних ліній Зеленський назвав також невизнання окупованих ворогом територій російськими.

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Пряма мова: "Інші геополітичні речі – це невизнання будь-яких територій, які окупувала Росія, рускімі. Це українські території… Це для нас одна з найголовніших "червоних ліній". У будь-якому випадку, це тимчасово окуповані території.

Справедливий мир (настане) тоді, коли всі ці території повернуться. Але якщо можна зробити так, щоби знайти компроміс, щоб повернення цих територій відбулось з часом дипломатичним шляхом. Я думаю, що напевно, що стосується деяких територій, це буде єдиний шлях".

війнапереговориЗеленськийармія
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