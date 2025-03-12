Зеленський назвав головні "червоні лінії" для України
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна ніколи не буде визнавати окуповані території російськими – це головна червона лінія.
Джерело: спілкування Зеленського з представниками ЗМІ
Пряма мова: "Щодо червоних ліній, я як президент і українці як громадяни своєї країни, не буду порушувати свою Конституції, а буду захищати суверенітет і нашу незалежність, захищаючи наших людей і нашу землю.
Нам дуже не просто проти такого ворога битися, але ми воюємо за нашу незалежність, тому визнавати будь-які окуповані території Російською Федерацією ми не будемо. Це факт. Наші люди билися за це, наші герої гинули, скільки поранених, скільки всього сталося...
Тому ніхто про це забувати не буде, коли я це кажу – це найголовніша червона лінія. Ми нікому не дамо забути про цей злочин проти України".
Деталі: "Українську правду" не запрошували на спілкування із президентом. Також Офіс президента обмежує доступ УП до заходів за участі глави держави.
Передісторія:
- За підсумками зустрічі у саудівському місті Джидда 11 березня Україна погодилась на негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню, якщо Росія теж піде на такий крок.
- Речниця МЗС РФ Марія Захарова на тлі переговорів США та України в Саудівській Аравії заявила, що Москва сама формуватиме свою позицію.
- Президент Володимир Зеленський пояснює, що Україна погодилась на ідею Сполучених Штатів про 30-денне припинення вогню у російсько-українській війні для того, щоб не підігрувати твердженням про "небажання миру".
- Американський держсекретар Марко Рубіо заявив, що США "будуть контактувати з росіянами" у середу 12 березня.