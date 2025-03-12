Зеленський назвав головні "червоні лінії" для України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна ніколи не буде визнавати окуповані території російськими – це головна червона лінія.

Джерело: спілкування Зеленського з представниками ЗМІ

Пряма мова: "Щодо червоних ліній, я як президент і українці як громадяни своєї країни, не буду порушувати свою Конституції, а буду захищати суверенітет і нашу незалежність, захищаючи наших людей і нашу землю.

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Нам дуже не просто проти такого ворога битися, але ми воюємо за нашу незалежність, тому визнавати будь-які окуповані території Російською Федерацією ми не будемо. Це факт. Наші люди билися за це, наші герої гинули, скільки поранених, скільки всього сталося...

Тому ніхто про це забувати не буде, коли я це кажу – це найголовніша червона лінія. Ми нікому не дамо забути про цей злочин проти України".

Деталі: "Українську правду" не запрошували на спілкування із президентом. Також Офіс президента обмежує доступ УП до заходів за участі глави держави.

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