У питанні повного припинення вогню дотиснути Росію можна за тижні-місяці – Зеленський

Президент Володимир Зеленський зазначив, що у питанні якнайшвидшого припинення вогню Україна та її союзники в Європі та США повністю об'єднані. За його словами, лише через певний час після повного припинення вогню можна буде переходити до дипломатичних варіантів діалогу.

Джерело: глава держави під час зустрічі з керівниками територіальних громад Чернігівщини

Пряма мова: "Ми хочемо швидкого закінчення війни. Якомога швидше.

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У Саудівській Аравій ми погодилися на безумовне припинення вогню. Росіяни на це поки що не погодилися, ми це бачимо. Хоча ми знаємо, що розмови між американцями і росіянами на цю тему йдуть. Вони непублічні, але такі розмови є.

На сьогодні, як би ми по-різному не дивилися на певні речі, але безумовно з американцями і європейцями, хоча у всіх є свої інтереси, в питанні якнайшвидшого припинення вогню всі ми об'єднані.

Питання тиску на росіян, щоб дійти до цього. Я думаю, що це можливо зробити в максимально найближчі тижні, може місяці. Може бути по-різному. Особливо це стосується гарячої фази війни. Це повне припинення вогню, це правильний крок, на який Україна погодилась і який Україна підтримує".

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Деталі: За його словами, через певний після цього припинення вогню можна буде говорити про дипломатичні варіанти діалогу.

Проте, Зеленський наголосив, що такий діалог можливий лише у разі припинення вогню, інакше це буде сприйматися тиском.

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