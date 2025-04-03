У питанні повного припинення вогню дотиснути Росію можна за тижні-місяці – Зеленський
Президент Володимир Зеленський зазначив, що у питанні якнайшвидшого припинення вогню Україна та її союзники в Європі та США повністю об'єднані. За його словами, лише через певний час після повного припинення вогню можна буде переходити до дипломатичних варіантів діалогу.
Джерело: глава держави під час зустрічі з керівниками територіальних громад Чернігівщини
Пряма мова: "Ми хочемо швидкого закінчення війни. Якомога швидше.
У Саудівській Аравій ми погодилися на безумовне припинення вогню. Росіяни на це поки що не погодилися, ми це бачимо. Хоча ми знаємо, що розмови між американцями і росіянами на цю тему йдуть. Вони непублічні, але такі розмови є.
На сьогодні, як би ми по-різному не дивилися на певні речі, але безумовно з американцями і європейцями, хоча у всіх є свої інтереси, в питанні якнайшвидшого припинення вогню всі ми об'єднані.
Питання тиску на росіян, щоб дійти до цього. Я думаю, що це можливо зробити в максимально найближчі тижні, може місяці. Може бути по-різному. Особливо це стосується гарячої фази війни. Це повне припинення вогню, це правильний крок, на який Україна погодилась і який Україна підтримує".
Деталі: За його словами, через певний після цього припинення вогню можна буде говорити про дипломатичні варіанти діалогу.
Проте, Зеленський наголосив, що такий діалог можливий лише у разі припинення вогню, інакше це буде сприйматися тиском.
Нагадаємо:
- Президент Володимир Зеленський наголосив, що для встановлення справедливого миру Україна не визнає російськими окуповані території і не погодиться на зменшення своєї армії.
- Президент Володимир Зеленський вважає, що у Кремлі "відверто знущаються" зі спроб Заходу зупинити війну, яку російський лідер Володимир Путін розв'язав проти України.