Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай журналістські розслідування Михайла Ткача

Паліса: Цьогоріч Росія планує збільшити угруповання військ на 150 тисяч осіб

Тетяна ОлійникЧетвер, 3 квітня 2025, 18:41
Паліса: Цьогоріч Росія планує збільшити угруповання військ на 150 тисяч осіб
Фото ілюстративне - Getty Images

За даними Офісу президента, російська армія планує наростити своє угруповання на 150 тисяч осіб у 2025 році.

Джерело: "Суспільне" з посиланням на заяву заступника керівника Офісу президента Павла Паліси

Деталі: Він розповів, що, за наявною інформацією, цього року російська армія планує наростити своє угруповання на 150 тисяч осіб. За його словами, умовно це еквівалент приблизно 15 мотострілецьких дивізій.

Реклама:

Пряма мова: "Їх формування триває. Проблем із залученням особового складу в росіян зараз немає. Однак потрібно розуміти, що всі ці з’єднання не можуть бути введені в бій одночасно. Тому очікувано, що найближчим часом вони намагатимуться максимально тиснути на тих напрямках, де це можливо".

Деталі: За його словами, нарощування тиску на фронті відбувається на тлі консультацій щодо припинення вогню, в якому росіяни не дуже зацікавлені, крім, можливо, питань, пов’язаних із морським напрямком, де режим припинення вогню для них більш актуальний.

На наземному напрямку росіяни продовжують поступово просуватися, намагаючись продавити окремі ділянки фронту, зазначив Паліса. За його словами, йдеться про часткові тактичні успіхи.

РЕКЛАМА:

Пряма мова: "Але якщо вони можуть собі це дозволити, вони й надалі будуть затягувати час. На окремих ділянках фронту противник має певні успіхи, але й ми контратакуємо й також досягаємо результатів".

війнаЗбройні сили
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Британія думає про те, щоб розгорнути свої війська в Україні на 5 років – ЗМІ
Посол США в Україні подала у відставку через розбіжності з адміністрацією Трампа – FT
Путіна не судитимуть за воєнні злочини, поки він залишається президентом – Euronews
фотоПринц Гаррі приїхав до України з неанонсованим візитом
Держдеп США підтвердив відставку свого посла в Україні
ЄС виділить €1 млрд з доходів від росактивів на посилення оборонпрому України
Усі новини...
війна
Deep State: Під Андріївкою Сили оборони відбили 3 штурми, ворог втратив 13 одиниць техніки
У питанні повного припинення вогню дотиснути Росію можна за тижні-місяці – Зеленський
Зеленський: "Червона лінія" – жодних зменшень в рази нашої армії
Останні новини
09:25
хокейУ Києві "Кепіталз" і "Кременчук" визначать чемпіона України в останньому матчі фінальної серії
09:23
Reuters: Тайвань звинуватив капітана китайського судна у пошкодженні підводних кабелів
09:19
"Укрзалізниця" додала рейс поїзда Київ – Луцьк на Великодні свята
09:04
ЗМІ: війна в Україні показала лише часткову придатність німецьких озброєнь до бойових дій
08:52
фото У Києві відкрили центр рекрутингу до воєнної розвідки  
08:19
Армія РФ інтенсивно атакує біля Покровська: там 53 бої за минулу добу – Генштаб
08:18
фото Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 9, масштабну пожежу вже загасили
08:15
ЗМІ: Трамп може відвідати Туреччину
08:10
текстОперація "Трапезунд". Як козаки хотіли завоювати шматок Туреччини та cкоротити Великий шовковий шлях в Європу
07:51
Британія думає про те, щоб розгорнути свої війська в Україні на 5 років – ЗМІ
Усі новини...
Реклама:
Реклама: