Паліса: Цьогоріч Росія планує збільшити угруповання військ на 150 тисяч осіб

За даними Офісу президента, російська армія планує наростити своє угруповання на 150 тисяч осіб у 2025 році.

Джерело: "Суспільне" з посиланням на заяву заступника керівника Офісу президента Павла Паліси

Деталі: Він розповів, що, за наявною інформацією, цього року російська армія планує наростити своє угруповання на 150 тисяч осіб. За його словами, умовно це еквівалент приблизно 15 мотострілецьких дивізій.

Реклама:

Пряма мова: "Їх формування триває. Проблем із залученням особового складу в росіян зараз немає. Однак потрібно розуміти, що всі ці з’єднання не можуть бути введені в бій одночасно. Тому очікувано, що найближчим часом вони намагатимуться максимально тиснути на тих напрямках, де це можливо".

Деталі: За його словами, нарощування тиску на фронті відбувається на тлі консультацій щодо припинення вогню, в якому росіяни не дуже зацікавлені, крім, можливо, питань, пов’язаних із морським напрямком, де режим припинення вогню для них більш актуальний.

На наземному напрямку росіяни продовжують поступово просуватися, намагаючись продавити окремі ділянки фронту, зазначив Паліса. За його словами, йдеться про часткові тактичні успіхи.

РЕКЛАМА:

Пряма мова: "Але якщо вони можуть собі це дозволити, вони й надалі будуть затягувати час. На окремих ділянках фронту противник має певні успіхи, але й ми контратакуємо й також досягаємо результатів".