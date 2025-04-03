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Deep State: Під Андріївкою Сили оборони відбили 3 штурми, ворог втратив 13 одиниць техніки

Валентина РоманенкоЧетвер, 3 квітня 2025, 18:57
Deep State: Під Андріївкою Сили оборони відбили 3 штурми, ворог втратив 13 одиниць техніки
скриншот мапи Deep State

Ворог здійснив 3 механізованих накати на Андріївку Донецької області силами 17 одиниць військової техніки і зазнав відчутних втрат.

Джерело: моніторинговий проєкт Deep State

Дослівно: "Ворог за 4 години зранку провів 3 атаки. Сумарно участь брало щонайменше 17 одиниць техніки та більше чотирьох десятків піхотинців. Втрати складають щонайменше 13 одиниць техніки, втрати в живій силі уточнюються.

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Деталі: Інформацію про перший накат опублікував Генштаб. Сили противника складали 12 одиниць техіки та щонайменше 25 осіб піхоти. Ураження завдавала 46 ОАеМБр та суміжні сили.

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Колона близько 6:30 ранку проїхала Андріївку, не вступаючи в бій з передовими позиціями десантників, у надії проскочити в Олексіївку та закріпитися. Як тільки колона виїхала з Андріївки по ній почала завдавати ударів артилерія Сил оборони та працювати аеророзвідка.

Другий штурм був о 8 годині північніше Андріївки силами БМП та БТР. Ворог десантував 10-12 загарбників. Обидві машини було знищено, основна маса ворожої піхоти теж.

Втретє, близько 10 ранку, росіяни відправили 1 танк та 2 БМП по маршруту першої колони. Всі три одиниці ОВТ було підбито на західній околиці села, повідомляють аналітики. Противник встиг висадити 6 осіб піхоти, але ті почали тікати з поля бою. По них завдавалося ураження, втрати уточнюються.

Донецька областьвійна
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