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В ОП вважають чинним енергетичне перемир'я з РФ

Тетяна ОлійникЧетвер, 3 квітня 2025, 19:05
В ОП вважають чинним енергетичне перемир'я з РФ
Фото ілюстративне - Getty Images

Заступник керівника Офісу президента Павло Паліса заявив, що Україна вважає чинними домовленості про припинення вогню, водночас надає США докази російських атак.

Джерело: "Суспільне" із посиланням на Палісу

Деталі: Паліса зазначив, що Україна не передавала США список із точними даними про об'єкти інфраструктури, обстріл яких Росією вважався б порушенням режиму припинення вогню.

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Пряма мова: "Йдеться про визначення інфраструктурних об’єктів, які для нас є критично важливими. Однак за жодних обставин координати чи повні списки об’єктів критичної інфраструктури нікому не передаються. Це суперечить логіці та здоровому глузду – ви ж самі розумієте. Тільки критерії об'єктів".

Нагадаємо, у четвер Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони України дотримуються умов "енергетичного перемир’я", водночас інформаційні ресурси держави-агресора продукують фейки про ураження Україною енергетичних об’єктів у Росії та на окупованих нею територіях.

Водночас фіксуються численні порушення цих домовленостей з боку російської армії.

Офіс президентаперемир’яенергетика
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