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СБУ назвала зрадників, які претендують на втілення ідеї Путіна про "зовнішнє управління" Україною

Валентина РоманенкоЧетвер, 3 квітня 2025, 20:20
СБУ назвала зрадників, які претендують на втілення ідеї Путіна про зовнішнє управління Україною
фото - "Радіо Свобода"

Служба безпеки України заявляє про зібрання доказової бази на українських зрадників, які претендують на реалізацію ідеї лідера Кремля Володимира Путіна про "зовнішнє управління" Україною.

Джерело: пресслужба СБУ, "Українська правда"

Деталі: За даними спецслужби, до складу незаконного утворення увійшли зрадники, колаборанти та інші прихильники "руского міра", які втекли з України до РФ ще до початку повномасштабної війни.

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Лідером цього угруповання є Дмитро Василець – голова забороненої партії "Держава", який уже має заочний термін ув’язнення за підтримку збройної агресії РФ.

Зазначається, що до підривної діяльності він залучив своїх "однодумців":

  • Валентина Рибіна – адвоката Анатолія Шарія, який підозрюється у державній зраді;
  • Олександра Скубченка – "політексперта" з телеканалів Медведчука, який наразі частий гість в ефірах московських пропагандистів;
  • Олександра Семенченка – заступника голови забороненої партії "Держава", який раніше проживав у Києві, а зараз ховається в Росії;
  • колаборанта Павла Оніщенка – очільника прокремлівського об’єднання "Слобожанська січ";
  • пропагандиста Віктора Малафеєва, який крім антиукраїнських виступів на росТБ, збирає "донати" на придбання озброєнь для окупантів;
  • проросійського агітатора в Криму Максима Шихалєєва, який ще у 2014 році підтримав захоплення півострова та пішов на співпрацю з РФ.

27 березня лідери вказаного угруповання та інші українські зрадники відвідали такий собі форум "єдності" у Москві, участь у якому взяли також пропагандист Олександр Дугін (його ще називають іделогом "рашизму"), депутати Держдуми, блогери та "Z-воєнкори".

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За даними СБУ, риторика "конференції" була присвячена просуванню тези російського правителя Путіна, що для тривалого миру в Україні необхідно створити перехідну адміністрацію під контролем РФ та США, яка б тимчасово керувала Україною.

За матеріалами справи, після створення антиукраїнського осередку у Москві фігуранти отримали завдання від своїх російських кураторів сформувати власні "філії" в країнах ЄС як "альтернативу" диппредставництвам України.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру за ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 109 Кримінального кодексу України (дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також змова про вчинення таких дій у складі групи).

Вказано, що комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності за злочини проти нашої держави тривають.

Що передувало: Глава Кремля Володимир Путін 27 березня запропонував обговорити введення тимчасового управління в Україні під егідою ООН і низки країн, щоб провести вибори.

СБУпропагандаРосія
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