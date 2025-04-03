СБУ назвала зрадників, які претендують на втілення ідеї Путіна про "зовнішнє управління" Україною
Служба безпеки України заявляє про зібрання доказової бази на українських зрадників, які претендують на реалізацію ідеї лідера Кремля Володимира Путіна про "зовнішнє управління" Україною.
Джерело: пресслужба СБУ, "Українська правда"
Деталі: За даними спецслужби, до складу незаконного утворення увійшли зрадники, колаборанти та інші прихильники "руского міра", які втекли з України до РФ ще до початку повномасштабної війни.
Лідером цього угруповання є Дмитро Василець – голова забороненої партії "Держава", який уже має заочний термін ув’язнення за підтримку збройної агресії РФ.
Зазначається, що до підривної діяльності він залучив своїх "однодумців":
- Валентина Рибіна – адвоката Анатолія Шарія, який підозрюється у державній зраді;
- Олександра Скубченка – "політексперта" з телеканалів Медведчука, який наразі частий гість в ефірах московських пропагандистів;
- Олександра Семенченка – заступника голови забороненої партії "Держава", який раніше проживав у Києві, а зараз ховається в Росії;
- колаборанта Павла Оніщенка – очільника прокремлівського об’єднання "Слобожанська січ";
- пропагандиста Віктора Малафеєва, який крім антиукраїнських виступів на росТБ, збирає "донати" на придбання озброєнь для окупантів;
- проросійського агітатора в Криму Максима Шихалєєва, який ще у 2014 році підтримав захоплення півострова та пішов на співпрацю з РФ.
27 березня лідери вказаного угруповання та інші українські зрадники відвідали такий собі форум "єдності" у Москві, участь у якому взяли також пропагандист Олександр Дугін (його ще називають іделогом "рашизму"), депутати Держдуми, блогери та "Z-воєнкори".
За даними СБУ, риторика "конференції" була присвячена просуванню тези російського правителя Путіна, що для тривалого миру в Україні необхідно створити перехідну адміністрацію під контролем РФ та США, яка б тимчасово керувала Україною.
За матеріалами справи, після створення антиукраїнського осередку у Москві фігуранти отримали завдання від своїх російських кураторів сформувати власні "філії" в країнах ЄС як "альтернативу" диппредставництвам України.
На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру за ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 109 Кримінального кодексу України (дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також змова про вчинення таких дій у складі групи).
Вказано, що комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності за злочини проти нашої держави тривають.
Що передувало: Глава Кремля Володимир Путін 27 березня запропонував обговорити введення тимчасового управління в Україні під егідою ООН і низки країн, щоб провести вибори.