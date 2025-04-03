МВС попереджає про нову шахрайську схему в Telegram

Аферисти використовують фейкові відеокружечки у месенджері Telegram, щоб виманити гроші або поширити фішингові посилання.

Джерело: Міністерство внутрішніх справ у Telegram

Деталі: У відомстві пояснили, як діють зловмисники:

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Спочатку зламують акаунт і вивантажують відеоповідомлення користувача;

Потім монтують фейковий монолог, у якому зламаний користувач начебто просить гроші;

Розсилають підроблене відео друзям та знайомим користувача.

Щоб уберегтися від обману, правоохоронці радять перевіряти інформацію у разі отримання такого підозрілого кружечка. Треба попросити знайомого написати в іншому месенджері або зателефонувати. Також варто увімкнути двофакторну автентифікацію для захисту акаунта.