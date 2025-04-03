МВС попереджає про нову шахрайську схему в Telegram
Четвер, 3 квітня 2025, 21:11
Аферисти використовують фейкові відеокружечки у месенджері Telegram, щоб виманити гроші або поширити фішингові посилання.
Джерело: Міністерство внутрішніх справ у Telegram
Деталі: У відомстві пояснили, як діють зловмисники:
Реклама:
- Спочатку зламують акаунт і вивантажують відеоповідомлення користувача;
- Потім монтують фейковий монолог, у якому зламаний користувач начебто просить гроші;
- Розсилають підроблене відео друзям та знайомим користувача.
Щоб уберегтися від обману, правоохоронці радять перевіряти інформацію у разі отримання такого підозрілого кружечка. Треба попросити знайомого написати в іншому месенджері або зателефонувати. Також варто увімкнути двофакторну автентифікацію для захисту акаунта.