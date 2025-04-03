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МВС попереджає про нову шахрайську схему в Telegram

Євген КізіловЧетвер, 3 квітня 2025, 21:11
МВС попереджає про нову шахрайську схему в Telegram
фото: Getty Images

Аферисти використовують фейкові відеокружечки у месенджері Telegram, щоб виманити гроші або поширити фішингові посилання.

Джерело: Міністерство внутрішніх справ у Telegram

Деталі: У відомстві пояснили, як діють зловмисники:

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  • Спочатку зламують акаунт і вивантажують відеоповідомлення користувача;
  • Потім монтують фейковий монолог, у якому зламаний користувач начебто просить гроші;
  • Розсилають підроблене відео друзям та знайомим користувача.

Щоб уберегтися від обману, правоохоронці радять перевіряти інформацію у разі отримання такого підозрілого кружечка. Треба попросити знайомого написати в іншому месенджері або зателефонувати. Також варто увімкнути двофакторну автентифікацію для захисту акаунта.

соцмережішахрайство
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