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Тарифи Трампа можуть підірвати оборонну промисловість США – Politico

Іван Д'яконовП'ятниця, 4 квітня 2025, 06:01
Тарифи Трампа можуть підірвати оборонну промисловість США – Politico
Ілюстративне фото: Getty Images

Запроваджені президентом США Дональдом Трампом тарифи можуть серйозно вдарити по американській оборонній промисловості, ускладнивши міжнародне співробітництво у сфері озброєнь та підвищивши вартість виробництва військової техніки.

Джерело: Politico

Деталі: За даними видання, тарифна політика Трампа може призвести до перебоїв у глобальних ланцюгах постачання, на створення яких Пентагон витратив десятиліття, та зробити американську зброю значно дорожчою.

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На думку десятка дипломатів, законодавців, чиновників і аналітиків оборонної промисловості, американський підхід, заснований на принципі "все робимо самі", може змусити союзників США шукати альтернативні шляхи забезпечення власної безпеки, зменшуючи залежність від американського військово-промислового комплексу. Це завдасть удару по галузі, яка забезпечує зброєю більшу частину світу, руйнуючи довіру та передбачуваність глобальних оборонних відносин, які тривалий час приносили користь Вашингтону та його союзникам.

Дослівно: "Білий дім у своєму указі про запровадження тарифів заявив, що США повинні виробляти деталі "без надмірної залежності від імпорту ключових ресурсів". Але це набагато легше написати в документі, ніж зробити. 

Пентагон витратив десятиліття на створення, фінансування і розвиток глобальної мережі постачальників і компаній, які тепер зіткнулися з тарифами. Не маючи винятків для оборони, адміністрація може звести нанівець значну частину цієї роботи, затримуючи виробництво зброї американського виробництва для країни та інших покупців".

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Деталі: Глобальні тарифи – від 20% на імпорт з Європейського Союзу до 10% на товари з Великої Британії та Австралії – ймовірно, підірвуть оборонну співпрацю. Це ставить під загрозу спільні військові проєкти, зокрема виробництво винищувача F-35, систем протиповітряної оборони та будівництво атомних підводних човнів.

"Буде дефіцит поставок за принципом "око за око", наші союзники та партнери відповідатимуть", – сказав колишній співробітник Пентагону Білл Грінволт, який займався закупівлею озброєнь. 

"Деякі потенційно життєво важливі товари або коштуватимуть набагато дорожче, ніж раніше, або їх просто не буде", – наголосив він.

"Ми розраховуємо на те, що США постачатимуть нам найкраще обладнання, але Європа прагне зменшити залежність від американських деталей і зміцнити власний оборонний потенціал", – заявив один з європейських чиновників.

Дослівно: "Одна особливо багатообіцяюча ініціатива часів Байдена, яка об’єднала Австралію, Великобританію і США для будівництва атомних підводних човнів та обміну технологіями, може закінчитися, якщо ціни на запчастини стануть надто високими".

Деталі: Сенатор Марк Келлі підкреслив складність оборонного виробництва та зазначив, що через нові тарифи продукція американської військової промисловості може неодноразово обкладатися митами в процесі виробництва.

"Ціни зростатимуть, і, відповідно, оборонний бюджет США теж має зрости, щоб зберегти нинішній рівень боєздатності", – зазначив Келлі.

Передісторія: 

  • Увечері 2 квітня президент США офіційно оголосив про початок "торгової" війни одночасно з усіма державами світу, запровадивши мита від 10% до 50% на імпорт до США залежно від країни походження.
  • Держави ЄС отримають митний тариф у 20% для експорту в США. Україна матиме найменший тариф у 10%. У відповідь на це Брюссель готує екстрені заходи, аби помʼякшити наслідки тарифів Трампа.
  • Оголошення Трампа стосувалося країн практично з усього світу, за винятком декількох держав, серед яких – Росія. У Білому домі сказали, що Росія залишилася поза увагою, оскільки американські санкції вже "унеможливлюють будь-яку значущу торгівлю". 
  • Міністр фінансів США Скотт Бессент застеріг країни, проти яких Сполучені Штати 2 квітня розпочали торгову війну, від швидких кроків у відповідь Вашингтону.

тарифиСШАзброя
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