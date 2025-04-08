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Зеленський підтвердив перебування українських військ у Бєлгородській області РФ

Іван Д'яконовВівторок, 8 квітня 2025, 01:08
Зеленський підтвердив перебування українських військ у Бєлгородській області РФ
Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський уперше офіційно підтвердив присутність українських військових у Бєлгородській області Російської Федерації. За його словами, активні дії в прикордонних районах держави-агресора є обґрунтованою відповіддю на російське вторгнення.

Джерело: Зеленський у своєму вечірньому зверненні 7 квітня

Пряма мова: "Окремо доповідав сьогодні Головком Олександр Сирський: фронт, наша присутність на Курщині та наша присутність в Бєлгородській області. Продовжуємо вести активні дії в прикордонних районах на території ворога, і це абсолютно справедливо – війна повинна повертатися туди, звідки вона прийшла.

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Деталі: Це перше публічне підтвердження на найвищому рівні про перебування українських підрозділів у Бєлгородській області. Раніше такі операції офіційно не коментувалися.

Зеленський наголосив, що основною метою цих дій є захист українських громад на Сумщині та Харківщині, які систематично зазнають обстрілів з боку РФ.

Передісторія: 

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  • 18 березня Володимир Зеленський на запитання, чи проводить Україна операції у Бєлгородській області, про яке повідомило російське Міноборони, президент відповів, що Україна має право робити кроки на випередження, щоб уникнути російських ударів.
  • Раніше Міноборони РФ повідомило, що ЗСУ зробили спробу "вклинення підрозділів на територію Росії в західній частині Бєлгородської області в напрямку населених пунктів Демидівка і Прилісся".

російсько-українська війнаЗеленськийЗбройні сили
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