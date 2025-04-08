Зеленський підтвердив перебування українських військ у Бєлгородській області РФ
Президент України Володимир Зеленський уперше офіційно підтвердив присутність українських військових у Бєлгородській області Російської Федерації. За його словами, активні дії в прикордонних районах держави-агресора є обґрунтованою відповіддю на російське вторгнення.
Джерело: Зеленський у своєму вечірньому зверненні 7 квітня
Пряма мова: "Окремо доповідав сьогодні Головком Олександр Сирський: фронт, наша присутність на Курщині та наша присутність в Бєлгородській області. Продовжуємо вести активні дії в прикордонних районах на території ворога, і це абсолютно справедливо – війна повинна повертатися туди, звідки вона прийшла.
Деталі: Це перше публічне підтвердження на найвищому рівні про перебування українських підрозділів у Бєлгородській області. Раніше такі операції офіційно не коментувалися.
Зеленський наголосив, що основною метою цих дій є захист українських громад на Сумщині та Харківщині, які систематично зазнають обстрілів з боку РФ.
Передісторія:
- 18 березня Володимир Зеленський на запитання, чи проводить Україна операції у Бєлгородській області, про яке повідомило російське Міноборони, президент відповів, що Україна має право робити кроки на випередження, щоб уникнути російських ударів.
- Раніше Міноборони РФ повідомило, що ЗСУ зробили спробу "вклинення підрозділів на територію Росії в західній частині Бєлгородської області в напрямку населених пунктів Демидівка і Прилісся".