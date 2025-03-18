Президент розповів, чи проводить Україна операцію в Бєлгородській області

Президент України Володимир Зеленський прокоментував повідомлення російського Міноборони про захід ЗСУ на територію Бєлгородської області 18 березня.

Джерело: Зеленський на онлайн-пресконференції, Міноборони РФ

Деталі: На запитання, чи проводить Україна операції у Бєлгородській області, про яке повідомило російське Міноборони, президент відповів, що Україна має право робити кроки на випередження, щоб уникнути російських ударів.

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Пряма мова: "Є там операція: комусь здається, що хтось побіг, а десь в іншому куточку зайшов. Це абсолютно зрозумілі наші стратегічні кроки допоки ворог на нашій території…

Ми побачили нове скупчення військ на кордоні Сумської області. Ми бачимо, що вони хочуть зробити, вони хочуть робити удари по Сумській, Харківській, Запорізькій областях. Ось що ми бачимо. Ну так легко ми це не дамо робити".

Деталі: Раніше у вівторок Міноборони РФ повідомило, що ЗСУ зробили спробу "вклинення підрозділів на територію Росії в західній частині Бєлгородської області в напрямку населених пунктів Демидівка і Прилісся". За даними відомства, за день було начебто 5 атак.

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Глава держави додав, що українські війська контролюють ситуацію на Курщині.

Пряма мова: "Україна виконує своє завдання в Курському регіоні, українські військові там перебувають. І будуть там перебувати поки ця операція нам потрібна. Ми посилились на сході нашої держави…

Але після того, як Путін розказує, що наші хлопці в оточенні: наші хлопці стоять там на місці, показуючи, що вони не в оточенні. Не Путін керує, коли хлопцям і куди відходити".

Передісторія: