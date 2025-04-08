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Росіяни атакували "Іскандером" і 46-ма БпЛА; 40 дронів не долетіли до цілі

Ірина БалачукВівторок, 8 квітня 2025, 08:08
Росіяни атакували Іскандером і 46-ма БпЛА; 40 дронів не долетіли до цілі
Фото ілюстративне з Facebook Повітряного командування "Схід"

Від вечора 7 квітня росіяни атакували Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" та 46-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів; 40 дронів не долетіли до цілі.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram

Дослівно ПС: "Станом на 08.00 підтверджено збиття 9 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів на сході та півночі країни. 31 ворожий безпілотник-імітатор – локаційно втрачений (без негативних наслідків)".

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Деталі: Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Дніпропетровщина та Донеччина.

Повідомляється, що загарбники атакували ракетою з району російського міста Курськ, а дрони запускали з району російського Приморського-Ахтарська.  

Повітряний напад відбивали мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.

Повітряні сили ЗСУбезпілотникиракетний удар
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