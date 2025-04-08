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Російський "Іскандер" знищив недіючу базу відпочинку на Харківщині

Ірина БалачукВівторок, 8 квітня 2025, 08:59
Російський Іскандер знищив недіючу базу відпочинку на Харківщині
ФОТО З TELEGRAM ОЛЕГА СИНЄГУБОВА

Пізно ввечері 7 квітня російські війська атакували село Високий у Харківській області – балістична ракета "Іскандер" поцілила в будівлю недіючої бази відпочинку, постраждали 3 людини.

Джерело: голова ОВА Олег Синєгубов в Telegram

Пряма мова очільника області: "23:18 – Харківський район, Височанська громада, с. Високий. Обстріл балістичною ракетою "Іскандер-М" недіючої території бази відпочинку".

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Деталі: Синєгубов додав, що ракета влучила у 4-поверхову будівлю бази. Три людини отримали гостру реакцію на стрес. 

 
Фото з telegram Олега Синєгубова 

Голова ОВА також оприлюднив фото з місця удару. На них видно, що будівля знищена. Також пошкоджений щонайменше один автомобіль.

 
Фото з telegram Олега Синєгубова 

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Харківська областьракетний удар
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