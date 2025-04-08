Російський "Іскандер" знищив недіючу базу відпочинку на Харківщині
Вівторок, 8 квітня 2025, 08:59
Пізно ввечері 7 квітня російські війська атакували село Високий у Харківській області – балістична ракета "Іскандер" поцілила в будівлю недіючої бази відпочинку, постраждали 3 людини.
Джерело: голова ОВА Олег Синєгубов в Telegram
Пряма мова очільника області: "23:18 – Харківський район, Височанська громада, с. Високий. Обстріл балістичною ракетою "Іскандер-М" недіючої території бази відпочинку".
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Деталі: Синєгубов додав, що ракета влучила у 4-поверхову будівлю бази. Три людини отримали гостру реакцію на стрес.
Голова ОВА також оприлюднив фото з місця удару. На них видно, що будівля знищена. Також пошкоджений щонайменше один автомобіль.
Передісторія:
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- Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомили, що від вечора 7 квітня росіяни атакували Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" та 46-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів; 40 дронів не долетіли до цілі.