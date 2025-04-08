Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримайте журналістські розслідування
Підтримайте журналістські розслідування

Ядерні переговори між США та Іраном пройдуть 12 квітня в Омані – ЗМІ

Ірина Кутєлєва, Степан ГафткоВівторок, 8 квітня 2025, 09:32
Ядерні переговори між США та Іраном пройдуть 12 квітня в Омані – ЗМІ
Аббас Аракчі: фото з Facebook Khaama Press

12 квітня в Омані відбудуться переговори між Іраном та Сполученими Штатами Америки щодо ядерної програми Тегерану, очікується, що їх очолить міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі та представник президента США Стів Віткофф.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на CNN, агентство Reuters

Пряма мова Дональда Трампа: "Сподіваюся, ці переговори будуть успішними… Якщо переговори з Іраном не будуть успішними, я думаю, що Іран буде у великій небезпеці".

Реклама:

Деталі: Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив у понеділок, що США та Іран проведуть "непрямі переговори на високому рівні" в Омані 12 квітня.

"Це така ж можливість, як і випробування. М'яч на полі Америки", – сказав він.

Останні прямі переговори на найвищому рівні між США та Іраном відбулися у 2015 році, коли тодішній держсекретар США Джон Керрі і тодішній міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф працювали над завершенням ядерної угоди.

РЕКЛАМА:

Нагадаємо:

  • 5 квітня Іран відкидав можливість прямих переговорів зі Сполученими Штатами щодо іранської ядерної програми як "безглузді".
  • На початку березня Трамп заявив, що направив верховному лідеру Ірану аятолі Алі Хаменеї лист з пропозицією щодо іранської ядерної програми.
  • За інформацією джерел Axios, лист Трампа до Хаменеї був "жорстким" і містив не лише пропозицію переговорів щодо нової ядерної угоди, а й наслідки, якщо Тегеран її відкине.
  • Трамп також казав, що Іран зіткнеться з небаченими раніше бомбардуваннями, якщо не укладе угоду зі Сполученими Штатами про розробку ядерної зброї.

ІранСШАядерна зброяпереговори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Нардеп-утікач Одарченко мешкає в Угорщині – розслідування
Трамп заявив, що не є шанувальником Зеленського, втім уже не звинувачує його у війні проти України
Трамп "до кінця тижня" очікує від РФ відповіді щодо припинення вогню в Україні
Зеленський: Віткофф прийняв стратегію російської сторони
оновленоЗеленський назвав одну з версій щодо мотивів нападу на журналіста Макарова
Ексголову Броварської РДА, якого судили за п’яне ДТП, знову арештували – за іншою підозрою
Усі новини...
Іран
США та Іран ведуть прямі переговори щодо ядерної програми – Трамп
Іран відкидає вимогу США про прямі переговори і привів війська в стан підвищеної готовності – Reuters
Вloomberg: Трамп заявив, що Іран готовий до прямих переговорів щодо ядерної програми
Останні новини
00:13
Боголюбов переховується в елітному районі Відня – розслідування
00:06
У Парижі анонсували нові переговори зі США та Україною про "завершення війни"
23:48
фотоУкраїна та США підписали меморандум про намір укласти угоду про корисні копалини
23:26
Reuters: Маск націлився на контракт для створення "Золотого купола"
23:19
Зеленський призначив нових голів Луганської та Сумської ОВА та розпорядився звільнити голову Херсонської МВА
23:07
Новини економіки 17 квітня: меморандум щодо угоди про надра, НБУ погіршив прогноз по інфляції й ВВП
22:55
Нардеп-утікач Одарченко мешкає в Угорщині – розслідування
22:21
Міноборони створює реєстр фахівців із психічного здоров’я, які працюють з військовими
22:21
Рубіо і Лавров провели першу телефонну розмову
22:17
ОВА: Росіяни вдарили по Миколаєву реактивним безпілотником невідомого типу, виникла пожежа
Усі новини...
Реклама:
Реклама: