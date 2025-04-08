Ядерні переговори між США та Іраном пройдуть 12 квітня в Омані – ЗМІ
12 квітня в Омані відбудуться переговори між Іраном та Сполученими Штатами Америки щодо ядерної програми Тегерану, очікується, що їх очолить міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі та представник президента США Стів Віткофф.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на CNN, агентство Reuters
Пряма мова Дональда Трампа: "Сподіваюся, ці переговори будуть успішними… Якщо переговори з Іраном не будуть успішними, я думаю, що Іран буде у великій небезпеці".
Деталі: Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив у понеділок, що США та Іран проведуть "непрямі переговори на високому рівні" в Омані 12 квітня.
"Це така ж можливість, як і випробування. М'яч на полі Америки", – сказав він.
Останні прямі переговори на найвищому рівні між США та Іраном відбулися у 2015 році, коли тодішній держсекретар США Джон Керрі і тодішній міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф працювали над завершенням ядерної угоди.
Нагадаємо:
- 5 квітня Іран відкидав можливість прямих переговорів зі Сполученими Штатами щодо іранської ядерної програми як "безглузді".
- На початку березня Трамп заявив, що направив верховному лідеру Ірану аятолі Алі Хаменеї лист з пропозицією щодо іранської ядерної програми.
- За інформацією джерел Axios, лист Трампа до Хаменеї був "жорстким" і містив не лише пропозицію переговорів щодо нової ядерної угоди, а й наслідки, якщо Тегеран її відкине.
- Трамп також казав, що Іран зіткнеться з небаченими раніше бомбардуваннями, якщо не укладе угоду зі Сполученими Штатами про розробку ядерної зброї.