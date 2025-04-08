Ядерні переговори між США та Іраном пройдуть 12 квітня в Омані – ЗМІ

12 квітня в Омані відбудуться переговори між Іраном та Сполученими Штатами Америки щодо ядерної програми Тегерану, очікується, що їх очолить міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі та представник президента США Стів Віткофф.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на CNN, агентство Reuters

Пряма мова Дональда Трампа: "Сподіваюся, ці переговори будуть успішними… Якщо переговори з Іраном не будуть успішними, я думаю, що Іран буде у великій небезпеці".

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Деталі: Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив у понеділок, що США та Іран проведуть "непрямі переговори на високому рівні" в Омані 12 квітня.

"Це така ж можливість, як і випробування. М'яч на полі Америки", – сказав він.

Останні прямі переговори на найвищому рівні між США та Іраном відбулися у 2015 році, коли тодішній держсекретар США Джон Керрі і тодішній міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф працювали над завершенням ядерної угоди.

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