Впіймати "джеймса бонда", якому РФ замовила вбивство голови ХОВА, допоміг пакет з-під кефіру

Російський агент, якому обіцяли 50 тисяч доларів за вбивство голови ХОВА Олега Синєгубова, мав подвійне громадянство та дуже ретельно переховувався від правоохоронців, вистежити його допомогли свідки, висунути обвинувачення – експертиза ДНК.

Джерело: начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов у Facebook

Деталі: Болвінов розповів деталі виявлення та затримання підозрюваного, а також назвав його ім’я – Олександр Голуб.

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За його словами, для поліції, ця справа почалася 5 березня 2024 року, коли на Салтівці вогнепальне поранення в спину отримав військовий. Він помер у швидкій. Слідчі кинулися шукати гільзу, бо кулі в тілі не було: вона пройшла навиліт, пробила легені. Вони запідозрили, що вбивця міг слідкувати за жертвою, а сам напад стався в іншому місці.

Поліцейські вирішили відновити маршрут військового у вечір нападу. Оперативники продивилися камери, зрозуміли приблизно, куди найчастіше ходив убитий. А потім взяли секундомір та пройшли весь шлях і з’ясували: того вечора військовий йшов додому від молочного магазину, через спортивний майданчик, по доріжці. Саме там металошукачі знайшли гільзу. А оперативники – двох свідків.

Експерти одразу звернули увагу – гільза нетипова, від доволі рідкісної зброї. Це виявився спецпатрон до пістолету ПСС – ще радянська розробка, і зараз він є на обліку лише у російських спецпідрозділів.

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Завдяки вуличним камерам правоохоронці встановили приблизно, де міг жити підозрюваний, їм допоміг ще один свідок. Правоохоронці пішли опитувати місцевих, розпитували про чоловіка з камер, описували його прикмети. І від одного зі співбесідників дізналися – схожий чоловік лишив йому ключі від квартири, яку орендував.

Слідчі за ухвалою суду одразу зайшли та обшукали квартиру, там вже нікого не було, але – знайшли той самий пістолет. Там же правоохоронці змогли вилучити зразки ДНК злочинця та його відбитки пальців. Тут вже слідчим неважко було з’ясувати, що вбивця орендував це житло за фальшивим паспортом, бланк був викрадений з одній з установ в так званій "ЛНР", а в нього вклеєне фото вбивці. Але сам він безслідно зник.

Потім невідомий підірвав будівлю Шевченківської адміністрації, по місту горіли військові машини, вночі спрацювала вибухівка біля дверей МСЕК. Оперативники вирішили їздити під прикриттям і записували на реєстратор перехожих, вивчали записи з камер.

Оперативники порівнюють записи зі своїх реєстраторів, знаходять на них схожого за описом, ймовірного палія, розповідає далі Болвінов. Більше того – один з поліцейських впізнає його: кілька років тому цього чоловіка його вже ловили за дрібні крадіжки, тоді його прізвище було Безсмертних. Оперативники роблять якісне фото з реєстратора. Тоді слідчі встановлюють за фігурантом цілодобове спостереження.

Оперативники йшли буквально слід у слід за цим ймовірним палієм, каже начальник слідчого управління. Вже знали, що він постійно перевдягається, носить з собою в пакеті запасну куртку. Водночас за місцем проживання нічого підозрілого правоохоронці не знайшли. Та саме докази з цього місця допомогли потім розкрити всю справу.

Поліцейські знайшли сміття на ділянці – упаковку від картоплі по-креольськи та від кефіру. Звідти вилучили ДНК. А за пакуванням картоплі змогли вирахувати, в якому саме супермаркеті зловмисник міг це знайти. Охорона магазину впізнала чоловіка по фото, виявилося, що ці продукти підозрюваний вкрав.

В процесі поліцейські з’ясували, що окремі розслідувані справи в різних районах пов’язані. Починається масштабна спецоперація і врешті-решт – затримання в електричці.

Того ж дня начальник Дергачівської міської військової адміністрації В’ячеслав Задоренко сам помітив щось підозріле під машиною, коли припаркувався на пагорбі, одразу викликав поліцію. Вибухотехніки працювали там близько чотирьох годин і знешкодили потужну вибухівку. Затриманий Голуб розповів, що замовлення він отримав від куратора з 5-ї служби ФСБ, а саму бомбу забрав у визначеному місці зі спеціальної закладки.

Хто мав стати наступною жертвою, слідчі довідалися в ізоляторі тимчасового тримання. Ця людина готувала замах на начальника Харківської військової адміністрації Олега Синєгубова.

Пряма мова Болвінова: "Щоб дізнатися деталі, хлопці провели ювелірну психологічну гру: втиралися в довіру, щось обіцяли, – і він розкрив все. Зафіксовано було все згідно КПК.

До вбивства Синєгубова він вже розпочав підготовку. Як і решту злочинів, цей – замовили куратори з ФСБ. Вони ж передали йому три гранати – ці гранати ми потім знайшли захованими на території садового товариства під час слідчого експерименту.

Вбивство Синєгубова мало бути публічним…

Щоби максимально наблизитися до начальника ОВА, не викликаючи підозр, він вирішив знову вдати працівника комунальної служби. Для цього заздалегідь підготував спеціальні робочі жилети різних кольорів, купував їх в Харкові та Дергачах. Всі його свідчення задокументовані і ми використали їх як докази.

Зараз ця людина під вартою. Він відверто задоволений собою та навіть вважає себе кимось на кшталт російського Джеймса Бонда. Називає себе диверсантом, не шпигуном. Розповідає докладно про свою так звану роботу, мріє стати популярним, щоб його обміняли".

Деталі: Таким чином досудове розслідування закінчено, російському агенту інкримінують убивство, замах на вбивство, державну зраду, готування до умисного вбивства, терористичні акти, диверсії і незаконне поводження зі зброєю.

За даними слідства, Голуб підписав контракт з ФСБ у 2024 році, отримував щомісячну зарплату – 1000 доларів. За вбивство військового йому обіцяли окрему оплату – 30 тисяч доларів, але врешті заплатили лише п’ятнадцять. За Синєгубова обіцяли заплатити 50 тисяч доларів, за Задоренка – 40 тисяч доларів. Решту диверсій, підпали та вибухи фігурант, з його власних слів, влаштовував через власні переконання: "робив все, що міг, для перемоги Росії в цій війні".

Болвінов наголосив на важливості показів свідків у цій справі і закликав жителів прифронтових регіонів бути особливо уважними та спостережливими.

Пряма мова Болвінова: "Він добре переховувався, не мав постійного житла, але все одно перебував серед людей. Я так само, як і ви, ходжу до супермаркету, стою в черзі на касі, а хтось попереду мене купує, наприклад, кефір. І в наших реаліях це легко може бути людина з російськими гранатами. Я кажу це не для залякування – а для нагадування. Що всі ми живемо в прифронтовому місті, у війні. І елементарна уважність дуже важлива – як продавчиня з кіоску, яка помітила та запам’ятала чоловіка, який їй видався підозрілим. Як люди з садового товариства, які вказали на звичайного з виду чоловіка, який там навіть прибирався. Як працівники служби безпеки супермаркету, що допомагали нам з відео. Але завдяки цьому ми вилучили ДНК диверсанта.

Тому це важливо зараз – помічати дрібниці. Горить світло у ваших сусідів, які давно виїхали, хтось підозрілий оселився у вашому під’їзді, хтось фотографує прильоти або ходить в комендантську годину – повірте, у нас достатньо ресурсу для того, щоби перевіряти такі повідомлення. Це гібридна війна, і безпека кожного залежить в тому числі і від власної уважності та пильності. Тому я і кажу харків’янам: будьте уважними, не соромтеся та не зволікайте звертатися до поліції. Бо навіть слідчі інколи не знають, яка саме інформація виявиться корисною або взагалі ключовою".