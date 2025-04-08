МЗС викликало повіреного у справах Китаю через взятих у полон громадян КНР

Міністерство закордонних справ України викликало тимчасового повіреного у справах Китаю для пояснень щодо інформації про участь громадян КНР у бойових діях на боці Росії.

Джерело: міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у Х

Пряма мова: "Ми рішуче засуджуємо залучення Росією громадян Китаю до своєї агресивної війни проти України, а також їхню участь у бойових діях проти українських сил.

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Ми викликали тимчасового повіреного у справах Китаю в Україні до МЗС, щоб висловити протест і вимагати пояснень".

Деталі: Також Сибіга наголосив, що участь громадян Китаю в армії вторгнення Росії в Україні підриває довіру до Пекіна як до відповідального постійного члена Ради Безпеки ООН і ставить під сумнів задекларовану Китаєм мирну позицію.

Що передувало:

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