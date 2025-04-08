МЗС викликало повіреного у справах Китаю через взятих у полон громадян КНР
Міністерство закордонних справ України викликало тимчасового повіреного у справах Китаю для пояснень щодо інформації про участь громадян КНР у бойових діях на боці Росії.
Джерело: міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у Х
Пряма мова: "Ми рішуче засуджуємо залучення Росією громадян Китаю до своєї агресивної війни проти України, а також їхню участь у бойових діях проти українських сил.
Ми викликали тимчасового повіреного у справах Китаю в Україні до МЗС, щоб висловити протест і вимагати пояснень".
Деталі: Також Сибіга наголосив, що участь громадян Китаю в армії вторгнення Росії в Україні підриває довіру до Пекіна як до відповідального постійного члена Ради Безпеки ООН і ставить під сумнів задекларовану Китаєм мирну позицію.
Що передувало:
- Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські військові на Донеччині взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії. Також Зеленський зазначив, що доручив міністру закордонних справ негайно звʼязатися з Пекіном і зʼясувати, як Китай збирається на це реагувати.