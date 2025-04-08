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На Харківщині російський дрон атакував пункт видачі гумдопомоги

Олександр ШумілінВівторок, 8 квітня 2025, 20:16
На Харківщині російський дрон атакував пункт видачі гумдопомоги
Постраждала. Фото прокуратури

Російський дрон атакував пункт видачі гуманітарної допомоги у селищі Білий Колодязь Харківської області, в результаті чого постраждала мирна мешканка.

Джерело: повідомлення Харківської обласної прокуратури

Дослівно: "За даними слідства, у селищі Білий Колодязь Чугуївського району 8 квітня близько 11:00 з ворожого FPV-дрону був скинутий боєприпас на селищну раду. В той час там видавалась гуманітарна допомога цивільному населенню.

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У будівлі вибито вікна та пошкоджено фасад. Жінка отримала поранення".

Деталі: За цим фактом відкрито справу за вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Передісторія:

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  • Пізно ввечері 7 квітня російські війська атакували село Високий у Харківській області – балістична ракета "Іскандер" поцілила в будівлю недіючої бази відпочинку, постраждали 3 людини.

безпілотникиХарківська область
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