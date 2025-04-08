На Харківщині російський дрон атакував пункт видачі гумдопомоги
Вівторок, 8 квітня 2025, 20:16
Російський дрон атакував пункт видачі гуманітарної допомоги у селищі Білий Колодязь Харківської області, в результаті чого постраждала мирна мешканка.
Джерело: повідомлення Харківської обласної прокуратури
Дослівно: "За даними слідства, у селищі Білий Колодязь Чугуївського району 8 квітня близько 11:00 з ворожого FPV-дрону був скинутий боєприпас на селищну раду. В той час там видавалась гуманітарна допомога цивільному населенню.
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У будівлі вибито вікна та пошкоджено фасад. Жінка отримала поранення".
Деталі: За цим фактом відкрито справу за вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).
Передісторія:
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