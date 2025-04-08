У Держдепі назвали "тривожними" докази участі громадян Китаю у війні проти України

Речниця Державного департаменту США Теммі Брюс у звʼязку з оприлюдненими доказами участі китайських громадян у війні проти України наголосила на ролі КНР у підтримці російської агресії.

Джерело: Брюс сказала на пресконференції 8 квітня, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Речниця Держдепу заявила, що США бачили повідомлення про захоплення в полон двох громадян Китаю, які воювали на боці Росії в Україні, і назвала їх "тривожними".

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"Китай є головним спонсором Росії у війні в Україні. Китай постачає майже 80% товарів подвійного призначення, необхідних Росії для ведення війни. 80% надходить з Китаю", – додала вона.

Брюс також нагадала слова президента США Дональда Трампа про те, що подальша співпраця між "цими двома ядерними державами" – маючи на увазі Росію та Китай – "лише поглибить глобальну нестабільність і зробить Сполучені Штати та інші країни менш безпечними, менш захищеними і менш процвітаючими".

"Я думаю, що це ще мʼяко сказано", – зазначила Брюс.

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8 квітня президент Володимир Зеленський повідомив, що українські військові на Донеччині взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії.

Зеленський доручив міністру закордонних справ негайно звʼязатися з Пекіном і зʼясувати, як Китай збирається на це реагувати.

Попередня адміністрація Джо Байдена минулого року звинуватила Китай у прямій військовій допомозі Росії.

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