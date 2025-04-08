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У Дніпрі виникли пожежі через атаку російських БпЛА, 14 постраждалих

Тетяна Олійник, Ольга Глущенко Вівторок, 8 квітня 2025, 23:03
У Дніпрі виникли пожежі через атаку російських БпЛА, 14 постраждалих
ФОТО: ФІЛАТОВ У TELEGRAM

Російські безпілотники увечері 8 квітня атакували Дніпро, в місті виникли пожежі, є пошкодження, 14 людей постраждали.

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак, мер Дніпра Борис Філатов

Пряма мова: "Дніпро. Було гучно.

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Внаслідок атаки БпЛА у місті сталися пожежі. Попередньо, є пошкодження приватних будинків та авто. Інформацію уточнюємо".

Оновлено: Пізніше Лисак повідомив, що попередньо, через атаку на Дніпро постраждали шестеро людей.

Одна жінка – у важкому стані. 

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О 23:36 стало відомо, що у Дніпрі вже 10 постраждалих. Шестеро з них – госпіталізовані. Одна пацієнтка "важка". Решта – у стані середньої тяжкості.

У людей різані рани, осколкові ураження, забої, черепно-мозкові травми. Деяким знадобилася допомога через сильний стрес.

Станом на 23:49 Лисак повідомив, що відомо про 14 постраждалих через атаку БпЛА на Дніпро. Їм від 18 до 87 років.

Половина потерпілих – ушпиталені. 

Філатов зазначив, що під атакою знову опинилися житлові будинки. У багатоповерхівках вибило щонайменше дві сотні вікон. 

Він додав, що міські лікарні приймають постраждалих. Комунальники чекають сигналу рятувальників та поліції, аби також стати до роботи.

Пізніше Філатов повідомив, що у Дніпрі постраждали 5 багатоповерхівок. У деяких пошкоджені газові комунікації.

 
ФОТО: ФІЛАТОВ У TELEGRAM
 
ФОТО: ФІЛАТОВ У TELEGRAM
 
ФОТО: ФІЛАТОВ У TELEGRAM

Пряма мова Філатова: "Є також руйнування в приватному секторі.

Комунальні служби вже розпочали ліквідацію наслідків – прибирають скло, розчищають проїзди".

Що передувало: 

Увечері вівторка російські війська завдали масованого удару безпілотниками по Харкову.

Дніпробезпілотникивибухросійсько-українська війна
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