У Дніпрі виникли пожежі через атаку російських БпЛА, 14 постраждалих
Російські безпілотники увечері 8 квітня атакували Дніпро, в місті виникли пожежі, є пошкодження, 14 людей постраждали.
Джерело: голова ОВА Сергій Лисак, мер Дніпра Борис Філатов
Пряма мова: "Дніпро. Було гучно.
Внаслідок атаки БпЛА у місті сталися пожежі. Попередньо, є пошкодження приватних будинків та авто. Інформацію уточнюємо".
Оновлено: Пізніше Лисак повідомив, що попередньо, через атаку на Дніпро постраждали шестеро людей.
Одна жінка – у важкому стані.
О 23:36 стало відомо, що у Дніпрі вже 10 постраждалих. Шестеро з них – госпіталізовані. Одна пацієнтка "важка". Решта – у стані середньої тяжкості.
У людей різані рани, осколкові ураження, забої, черепно-мозкові травми. Деяким знадобилася допомога через сильний стрес.
Станом на 23:49 Лисак повідомив, що відомо про 14 постраждалих через атаку БпЛА на Дніпро. Їм від 18 до 87 років.
Половина потерпілих – ушпиталені.
Філатов зазначив, що під атакою знову опинилися житлові будинки. У багатоповерхівках вибило щонайменше дві сотні вікон.
Він додав, що міські лікарні приймають постраждалих. Комунальники чекають сигналу рятувальників та поліції, аби також стати до роботи.
Пізніше Філатов повідомив, що у Дніпрі постраждали 5 багатоповерхівок. У деяких пошкоджені газові комунікації.
Пряма мова Філатова: "Є також руйнування в приватному секторі.
Комунальні служби вже розпочали ліквідацію наслідків – прибирають скло, розчищають проїзди".
Що передувало:
Увечері вівторка російські війська завдали масованого удару безпілотниками по Харкову.