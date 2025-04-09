Прокуратура і рятувальники показали наслідки масованого удару по Харкову

У ніч проти 9 квітня обласна прокуратура Харківської області опублікувала відео наслідків масованого удару російського удару по Харкову і дала коментар щодо цього, ДСНС оприлюднила фото.

Джерело: Харківська обласна прокуратура, ДСНС

Деталі: Спікер Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко зазначив, що пізно ввечері російська армія завдала близько 20 ударів по Основ'янському, Індустріальному, Шевченківському та Київському районах.

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Він додав, що в Київському районі пошкоджені близько 10 приватних будинків.

За його словами, більшість ударів прийшлася по Основ'янському району – близько 15 ударів з 20, усі вони – по промисловій зоні.

Чубенко також повідомив про двох постраждалих внаслідок ударів РФ: це 65-річний охоронець, який має поранення голови та гостру реакцію на стрес, а також допомога медиків через гостру реакцію на стрес знадобилася жінці, якій близько 50 років.

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Спікер обласної прокуратури також зазначив, що внаслідок цього удару росіян – дуже великі руйнування. За словами Чубенка, ворог використав БпЛА "Герань-2".

У середу вранці ДСНС опублікувала фото наслідків масованого удару росіян по Харкову. Рятувальники зазначили, що сталося 6 осередків займання. Загальна площа пожежі понад 1200 м кв.

фото: ДСНС

фото: ДСНС