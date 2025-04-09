Трамп заявив, що США отримують $2 млрд щодня завдяки новим митам

Президент США Дональд Трамп заявив у вівторок, що Сполучені Штати заробляють 2 мільярди доларів щоденно за рахунок запроваджених тарифів.

Джерело: Трамп, цитують Reuters, "Суспільне"

Пряма мова Трампа: "І для тих із вас, хто хоче знати тарифи – ми отримуємо майже 2 мільярди доларів на день від тарифів, 2 мільярди. І у нас все дуже добре".

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"Америка дуже скоро знову стане дуже багатою".

Деталі: Reuters зазначає, що Трамп зробив цю заяву під час заходу в Білому домі без надання деталей.

Президент США також повідомив, що Японія та Південна Корея вже направляють своїх представників до, щоб укласти торговельні угоди й уникнути дії нових тарифів, запроваджених його адміністрацією.

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Разом з тим, зазначає Reuters, офіційні дані Міністерства фінансів США не підтверджують озвучені Трампом суми.

Згідно зі щоденною фінансовою звітністю Казначейства США, депозити, що класифікуються як "митні та окремі акцизні податки", у квітні в середньому становлять близько $200 мільйонів на день.

У лютому, за останніми повними даними, уряд США отримав близько $7,25 мільярда від митних зборів. У четвер буде оприлюднено щомісячний бюджетний звіт за березень, який покаже останні місячні показники.

Що передувало: Повідомлялося, що статки Трампа скоротилися на 500 мільйонів доларів через введення ним нових мит, які викликали падіння світових ринків.

Нагадаємо: Трамп заявив, що Європейський Союз повинен зобов'язатися купувати американські енергоносії на 350 мільярдів доларів, щоб отримати знижки на митні тарифи.

Європейські фондові ринки закінчили тиждень різким падінням на тлі зростання напруги у світовій торгівлі, спричиненою політикою Трампа.

Сполучені Штати наклали на Китай тарифи у 104%, які набудуть чинності з 9 квітня.