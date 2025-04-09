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Суддя постановив повернути агентство АР до преспулу Білого дому

Ольга Глущенко Середа, 9 квітня 2025, 04:42
Суддя постановив повернути агентство АР до преспулу Білого дому
Ілюстративне фото: Getty images

Федеральний суддя розпорядився повернути Associated Press до преспулу Білого дому після того, як президент США Дональд Трамп відсторонив агентство за відмову прийняти його перейменування Мексиканської затоки на "Американську".

Джерело: Рolitico, Associated Press

Деталі: Рішення окружного судді США Тревора Макфаддена, призначеного Трампом, вимагає від Білого дому повернути АР доступ до Овального кабінету, літака Air Force One та інших місць, доступних для інших журналістів, які входять до преспулу Білого дому.

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"Згідно з Першою поправкою (Конституції США – ред.), якщо уряд відкриває двері для одних журналістів – чи то в Овальний кабінет, чи то в Східну кімнату, чи деінде – він не може потім зачинити ці двері для інших журналістів через їхні погляди. Конституція вимагає не меншого", – зазначив Макфадден.

Суддя зазначив, що відсторонення агентства "завдало значної шкоди бізнесу" АР. Він послався на слова співробітників АР, на слуханнях минулого місяця розповіли про те, що "вони не можуть йти в ногу з конкурентами через те, що їм закрили доступ до інформації".

Разом з тим Макфадден відклав виконання свого рішення на п'ять днів, щоб дати адміністрації Трампа час на апеляцію.

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Речниця АР Лорен Істон заявила, що прес-служба вітає рішення судді.

"Сьогоднішнє рішення підтверджує фундаментальне право преси та громадськості вільно висловлюватися без страху помсти з боку влади, – сказала Істон. – Це свобода, гарантована всім американцям Конституцією США".

Рolitico додає: "Рішення Макфаддена не обов'язково гарантує більший доступ до Трампа або Білого дому для AP. Суддя залишив відкритою можливість того, що Білий дім може повністю припинити висвітлення певних подій або доручити це лише власним командам за допомогою відео, фото і соціальних мереж".

Що було раніше: Міністерство внутрішніх справ США 24 січня видало розпорядження про зміну кількох географічних найменувань, зокрема Мексиканської затоки на Американську.

Агентство Associated Press подало до суду на адміністрацію Трампа за відсторонення від участі у президентських заходах через відмову називати Мексиканську затоку "Американською".

ЗМІТрампСШАсуд
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